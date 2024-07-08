Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kumarı olarak görülen erken genel seçimde sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıktı. Yeni Halk Cephesi'nin beklenmedik çıkışı Fransa'da şok etkisi yaratırken ittifakın lideri Jean-Luc Mélenchon ise en çok araştırılan isim oldu. Bir yandan seçim vaatleri arasında Filistin devletini tanımak olduğunu söyleyen Mélenchon diğer yandan ise açıkça Türkiye düşmanlığı yapıyor. Takvim.com.tr Jean-Luc Mélenchon dosyasını açtı. İşte, terör örgütü PKK destekçisi, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanı Mélenchon'un gizli yüzü…
Macron'un kumarı olarak görülen ve dün düzenlenen seçimin ikinci turunda sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı, Ulusal Mecliste 178 sandalye elde etti.
İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılan erken genel seçimde Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı oldu. Hiçbir parti ise tek başına zafer elde edemedi.
Aşırı sağa karşı bir araya gelen sol partilerin oluşturduğu ''Yeni Halk Cephesi'' (NFP) ittifakında ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.