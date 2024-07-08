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Fransa'ya Türk düşmanı lider: Jean-Luc Mélenchon terör örgütü PKK hayranı çıktı! Takvim.com.tr dosyasını açtı: Tek iyi özelliği Filistin’e destek

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kumarı olarak görülen erken genel seçimde sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıktı. Yeni Halk Cephesi'nin beklenmedik çıkışı Fransa'da şok etkisi yaratırken ittifakın lideri Jean-Luc Mélenchon ise en çok araştırılan isim oldu. Bir yandan seçim vaatleri arasında Filistin devletini tanımak olduğunu söyleyen Mélenchon diğer yandan ise açıkça Türkiye düşmanlığı yapıyor. Takvim.com.tr Jean-Luc Mélenchon dosyasını açtı. İşte, terör örgütü PKK destekçisi, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanı Mélenchon'un gizli yüzü…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 00:40 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 10:02
Fransa’ya Türk düşmanı lider: Jean-Luc Mélenchon terör örgütü PKK hayranı çıktı! Takvim.com.tr dosyasını açtı: Tek iyi özelliği Filistin’e destek 1

Macron'un kumarı olarak görülen ve dün düzenlenen seçimin ikinci turunda sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı, Ulusal Mecliste 178 sandalye elde etti.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılan erken genel seçimde Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı oldu. Hiçbir parti ise tek başına zafer elde edemedi.

Fransa’ya Türk düşmanı lider: Jean-Luc Mélenchon terör örgütü PKK hayranı çıktı! Takvim.com.tr dosyasını açtı: Tek iyi özelliği Filistin’e destek 2

Aşırı sağa karşı bir araya gelen sol partilerin oluşturduğu ''Yeni Halk Cephesi'' (NFP) ittifakında ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Fransa’ya Türk düşmanı lider: Jean-Luc Mélenchon terör örgütü PKK hayranı çıktı! Takvim.com.tr dosyasını açtı: Tek iyi özelliği Filistin’e destek 3

Yeni Halk Cephesi'nin solcu partileri arasında olan Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Mélenchon zaferin ardından en çok merak edilen isim olarak öne çıktı.

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