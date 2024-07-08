Fransa'ya Türk düşmanı lider: Jean-Luc Mélenchon terör örgütü PKK hayranı çıktı! Takvim.com.tr dosyasını açtı: Tek iyi özelliği Filistin’e destek

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kumarı olarak görülen erken genel seçimde sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıktı. Yeni Halk Cephesi'nin beklenmedik çıkışı Fransa'da şok etkisi yaratırken ittifakın lideri Jean-Luc Mélenchon ise en çok araştırılan isim oldu. Bir yandan seçim vaatleri arasında Filistin devletini tanımak olduğunu söyleyen Mélenchon diğer yandan ise açıkça Türkiye düşmanlığı yapıyor. Takvim.com.tr Jean-Luc Mélenchon dosyasını açtı. İşte, terör örgütü PKK destekçisi, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanı Mélenchon'un gizli yüzü…