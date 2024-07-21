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Tel Aviv yine sokaklara döküldü! Eli kanlı Netanyahu'nun evinin önünde büyük protesto: Sen baştasın, sen suçlusun

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve eli kanlı Netanyahu'nun istifası için sokaklara döküldü. Polis ekiplerinin sert müdahalesine rağmen göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun." sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 00:26 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 00:29
Tel Aviv yine sokaklara döküldü! Eli kanlı Netanyahu’nun evinin önünde büyük protesto: Sen baştasın, sen suçlusun 1

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Tel Aviv yine sokaklara döküldü! Eli kanlı Netanyahu’nun evinin önünde büyük protesto: Sen baştasın, sen suçlusun 2

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar geniş katılımla devam etti.

Tel Aviv yine sokaklara döküldü! Eli kanlı Netanyahu’nun evinin önünde büyük protesto: Sen baştasın, sen suçlusun 3

Binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.

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