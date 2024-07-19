Dünya mavi ekran verdi! Kare kare CrowdStrike krizi...

Sabahın erken saatlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen iletişim kesintisi haberlerinin ardından ABD ve Avrupa'daki birçok ülkede havacılık, bankacılık, medya ve diğer birçok sektördeki bilgisayar sistemlerinde kesintiler yaşandığı, yerel medya kaynaklarınca rapor edildi.

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Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike şirketinin sistemlerindeki sorundan en çok etkilenen ülkeler arasında olan Avustralya'da birçok eyaletteki marketler ve benzin istasyonları kapanırken sorunun havacılık, bankacılık ve medya sektöründe yol açtığı aksaklıkların devam ettiği belirtildi.