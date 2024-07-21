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Kanada’da yangınlar kontrolden çıktı! 95 bin hektarlık alana yayıldı: Çok sayıda bölge boşaltılıyor

Kanada'da orman yangınları kontrolden çıktı. Alberta eyaletinin kuzeyinde etkisini gösteren orman yangınlarının 95 bin hektarlık alana yayıldığı bildirildi. Çok sayıda bölgede tahliyeler başladı. Bölgeden gelen fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 10:24 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 10:26
Kanada’da yangınlar kontrolden çıktı! 95 bin hektarlık alana yayıldı: Çok sayıda bölge boşaltılıyor 1

Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyinde etkisini gösteren orman yangınları kontrolden çıktı.

Kanada’da yangınlar kontrolden çıktı! 95 bin hektarlık alana yayıldı: Çok sayıda bölge boşaltılıyor 2

Yangınların 95 bin hektarlık alana yayıldığı bildirilirken çok sayıda bölgede tahliyeler başladı.

Kanada’da yangınlar kontrolden çıktı! 95 bin hektarlık alana yayıldı: Çok sayıda bölge boşaltılıyor 3

YANGINLAR KONTROLDEN ÇIKTI

Alberta eyaleti yetkilisi Christie Tucker, bölgedeki orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

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