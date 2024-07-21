Kanada’da yangınlar kontrolden çıktı! 95 bin hektarlık alana yayıldı: Çok sayıda bölge boşaltılıyor

Kanada'da orman yangınları kontrolden çıktı. Alberta eyaletinin kuzeyinde etkisini gösteren orman yangınlarının 95 bin hektarlık alana yayıldığı bildirildi. Çok sayıda bölgede tahliyeler başladı. Bölgeden gelen fotoğraflar facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Yangınların 95 bin hektarlık alana yayıldığı bildirilirken çok sayıda bölgede tahliyeler başladı.
YANGINLAR KONTROLDEN ÇIKTI
Alberta eyaleti yetkilisi Christie Tucker, bölgedeki orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.