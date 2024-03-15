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Hintli sözde Ruhani lider Sadhguru dünyayı yok etmek istiyor! Küresel elitlere açık destek: Yüzde 94’ü ölmeli

İslam düşmanı açıklamaları ile bilinen Hintli yoga gurusu ve sözde "ruhani lider" Sadhguru, tek başına binlerce aile kadar karbon salınımı yaparak dünyayı yok eden küresel elitlere açık destek verdi. İklim değişikliği ile mücadele etmek için nüfus azaltma planları yapan küresel elitlere arka çıkan sözde ruhani lider, dünyadaki insanların yüzde 94'ünün yok edilmesi gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 16:31 Güncelleme 15 Mart 2024, 16:36
Hintli sözde Ruhani lider Sadhguru dünyayı yok etmek istiyor! Küresel elitlere açık destek: Yüzde 94’ü ölmeli 1

Hintli yoga gurusu Sadhguru'nun Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. İslam düşmanlığı ile bilinen Hintli sözde "ruhani lider", dünyanın nüfusunun büyük bir kısmının yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Hintli sözde Ruhani lider Sadhguru dünyayı yok etmek istiyor! Küresel elitlere açık destek: Yüzde 94’ü ölmeli 2

SÖZDE RUHANİ LİDER SOYKIRIM İSTİYOR

Hayatını gezegende daha az ruh olmasını sağlamaya adadığını söyleyen Sadhguru, iklim değişikliği ile mücadele etmek için dünya nüfusunun acilen yüzde 94 azaltılması gerektiğini söyledi.

Hintli sözde Ruhani lider Sadhguru dünyayı yok etmek istiyor! Küresel elitlere açık destek: Yüzde 94’ü ölmeli 3

KÜRESEL ELİTLERE AÇIK DESTEK

Katılığı her Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşmaları ile gündem olan Sadhguru'nun geçtiğimiz yıllarda yine Dünya Ekonomik Forumu'ndaki sözleri yeniden gündeme geldi.

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