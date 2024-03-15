Hintli sözde Ruhani lider Sadhguru dünyayı yok etmek istiyor! Küresel elitlere açık destek: Yüzde 94’ü ölmeli

İslam düşmanı açıklamaları ile bilinen Hintli yoga gurusu ve sözde "ruhani lider" Sadhguru, tek başına binlerce aile kadar karbon salınımı yaparak dünyayı yok eden küresel elitlere açık destek verdi. İklim değişikliği ile mücadele etmek için nüfus azaltma planları yapan küresel elitlere arka çıkan sözde ruhani lider, dünyadaki insanların yüzde 94'ünün yok edilmesi gerektiğini söyledi.