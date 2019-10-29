California'daki yangın LeBron James'i de vurdu

Los Angeles'ın çevresinde başlayan ve giderek büyüyen orman yangını nedeniyle binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Evini terk etmek zorunda kalanlar arasında NBA'in en çok kazanan ismi olan LeBron James ve eski California Valisi aktör Arnold Schwarzenegger'in de olduğu bildirildi. Eyaletin kuzeyindeki Sonoma bölgesinde hafta sonu başlayan yangın 300 kilometrekarelik alana yayıldı.

29.10.2019 14:21 - Son Güncelleme: 29.10.2019 14:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





