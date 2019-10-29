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California'daki yangın LeBron James'i de vurdu

Los Angeles'ın çevresinde başlayan ve giderek büyüyen orman yangını nedeniyle binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Evini terk etmek zorunda kalanlar arasında NBA'in en çok kazanan ismi olan LeBron James ve eski California Valisi aktör Arnold Schwarzenegger'in de olduğu bildirildi. Eyaletin kuzeyindeki Sonoma bölgesinde hafta sonu başlayan yangın 300 kilometrekarelik alana yayıldı.

29.10.2019 14:21 - Son Güncelleme: 29.10.2019 14:21
California'daki yangın LeBron James'i de vurdu

ABD'nin California eyaleti orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Eyaletin kuzeyinde hafta sonu başlayan orman yangını geniş bir alana yayılırken, güneydeki Los Angeles kentinin Brentwood banliyösünde başlayan orman yangını nedeniyle çevrede yaşayan binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

California'daki yangın LeBron James'i de vurdu

J. Paul Getty Müzesi'nin Brentwood kampüsünün arkasındaki tepede başlayan yangında en az 8 ev yanarak yok oldu, 6 ev ise hasar gördü.

California'daki yangın LeBron James'i de vurdu

Yaklaşık 2,5 kilometrekare alana yayılan yangın nedeniyle aralarında NBA yıldızı Lebron James ve eski California Valisi, aktör Arnold Schwarzenegger'in de olduğu binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

California'daki yangın LeBron James'i de vurdu

Schwarzenegger'in yeni filmi "Terminator: Dark Fate"in Los Angeles'ta yapılması planlanan Hollywood prömiyeri de yangın nedeniyle iptal edildi.

California'daki yangın LeBron James'i de vurdu

YANGIN 300 KİLOMETREKAREYE YAYILDI
Öte yandan eyaletin kuzeyinde, Sonoma bölgesinde başlayan orman yangınının da 300 kilometrekare alana yayıldığı bildirildi.

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