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Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi önce DEAŞ sonra PKK tarafından karargah olarak kullanılmış

'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki Ermeni Kilisesi'nin karargaha dönüştürüldüğü belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kurtarılan kilisenin daha önce de kenti elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ tarafından eğitim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

22.10.2019 10:21 - Son Güncelleme: 22.10.2019 10:55
Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi önce DEAŞ sonra PKK tarafından karargah olarak kullanılmış .

TSK ve SMO birliklerince 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki yerleşim alanlarını işgal ederek, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı.

Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi önce DEAŞ sonra PKK tarafından karargah olarak kullanılmış .

Harekatta Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesi ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Haseke kentinin Resulayn ilçesi ve kırsalındaki çok sayıda köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.

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Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi önce DEAŞ sonra PKK tarafından karargah olarak kullanılmış .

Teröristlerden arındırılan iki ilçe merkezi ile köylerde, TSK ve SMO birlikleri tarafından tuzaklanmış patlayıcıların imhası için meskun mahal operasyonu başlatıldı.

Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi önce DEAŞ sonra PKK tarafından karargah olarak kullanılmış .

KİLİSE, TERÖRİSTLERİN KARARGAHI OLMUŞ

Tel Abyad'ın terörden arındırılmasının ardından yapılan arama- tarama çalışmaları sırasında güvenlik güçleri, ilçe merkezindeki Ermeni Kilisesi'nin terör örgütü PKK/YPG tarafından karargaha dönüştürüldüğünü belirledi.

Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi önce DEAŞ sonra PKK tarafından karargah olarak kullanılmış .

Bazı bölümleri tahrip edilen ve ibadete kapatılan kilisenin duvarlarında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile daha önceki çatışmalarda yaşamını yitiren teröristlere ait fotoğrafların asılı olduğu belirlendi. Elebaşı Öcalan ve teröristlerin fotoğraflarının duvarlarından indirildiği kilise, korumaya alındı.

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