Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi önce DEAŞ sonra PKK tarafından karargah olarak kullanılmış .

Bazı bölümleri tahrip edilen ve ibadete kapatılan kilisenin duvarlarında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile daha önceki çatışmalarda yaşamını yitiren teröristlere ait fotoğrafların asılı olduğu belirlendi. Elebaşı Öcalan ve teröristlerin fotoğraflarının duvarlarından indirildiği kilise, korumaya alındı.