Tel Abyad’daki Ermeni Kilisesi önce DEAŞ sonra PKK tarafından karargah olarak kullanılmış
'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki Ermeni Kilisesi'nin karargaha dönüştürüldüğü belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kurtarılan kilisenin daha önce de kenti elinde bulunduran terör örgütü DEAŞ tarafından eğitim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
22.10.2019 10:21
- Son Güncelleme: 22.10.2019 10:55
Harekatta Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesi ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Haseke kentinin Resulayn ilçesi ve kırsalındaki çok sayıda köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.
Bazı bölümleri tahrip edilen ve ibadete kapatılan kilisenin duvarlarında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile daha önceki çatışmalarda yaşamını yitiren teröristlere ait fotoğrafların asılı olduğu belirlendi. Elebaşı Öcalan ve teröristlerin fotoğraflarının duvarlarından indirildiği kilise, korumaya alındı.
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