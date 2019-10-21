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İşte dünyanın en ünlü askeri birlikleri! Düşmana korku salıyorlar

Dünyanın birçok ülkesi özel askeri birlikler yetiştirerek sahaya sürüyor. Dünyanın en ünlü özel askeri birlikleri, sıradan askeri eğitimin yanı sıra özellikle zorlu şartlarda hayatta kalabilecek ve en tehlikeli durumlarda dahil savaşabilecek şekilde eğitiliyorlar. Peki hangi ülkenin hangi özel askeri birlikleri var? Türkiye'nin özel birlikleri neler ve nasıl eğitim görüyorlar? İşte dünyanın isim yapmış özel askeri birlikleri ve ülkemizin düşmana korku salan o birliği...

21.10.2019 10:44 - Son Güncelleme: 21.10.2019 10:44
İşte dünyanın en ünlü askeri birlikleri! Düşmana korku salıyorlar

Dünyada birçok ülke özel operasyonlar ve en tehlikeli askeri harekatlar için özel birlikler yetiştiriyor. Dünyanın en ünlü askeri birlikleri arasında bir özel birlik Türkiye'den yer alıyor.

İşte dünyanın isim yapmış ve birbirinden tehlikeli askeri timleri..

İşte dünyanın en ünlü askeri birlikleri! Düşmana korku salıyorlar

GIGN – Fransa

Fransız Ulusal Jandarma Önleme Birimi 1972 Münih Olimpiyatları'nda yaşanan olaylardan sonra ortaya çıktı.

İşte dünyanın en ünlü askeri birlikleri! Düşmana korku salıyorlar

400 civarındaki elemanı ile dünyanın çeşitli bölgelerinde terörist eylemlerle mücadele ettiler.

İşte dünyanın en ünlü askeri birlikleri! Düşmana korku salıyorlar

SSG – Pakistan

Pakistan Özel Kuvvetler Birimi. İngiliz SAS ve ABD özel kuvvetlerini örnek alarak 1956'da kurulan birimin kaç kişiden oluştuğu sır gibi saklanıyor.

İşte dünyanın en ünlü askeri birlikleri! Düşmana korku salıyorlar

Soğuk savaş döneminde ABD ile birlikte mücadele eden SSG, yerel terörist olaylara müdahale ediyor.

Büyüklüğünün 10 tabur (8000 ila 9000 kişi) olduğu tahmin ediliyor.

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