İşte dünyanın en ünlü askeri birlikleri! Düşmana korku salıyorlar
Dünyanın birçok ülkesi özel askeri birlikler yetiştirerek sahaya sürüyor. Dünyanın en ünlü özel askeri birlikleri, sıradan askeri eğitimin yanı sıra özellikle zorlu şartlarda hayatta kalabilecek ve en tehlikeli durumlarda dahil savaşabilecek şekilde eğitiliyorlar. Peki hangi ülkenin hangi özel askeri birlikleri var? Türkiye'nin özel birlikleri neler ve nasıl eğitim görüyorlar? İşte dünyanın isim yapmış özel askeri birlikleri ve ülkemizin düşmana korku salan o birliği...
21.10.2019 10:44
- Son Güncelleme: 21.10.2019 10:44
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