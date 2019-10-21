İşte dünyanın en ünlü askeri birlikleri! Düşmana korku salıyorlar

Dünyada birçok ülke özel operasyonlar ve en tehlikeli askeri harekatlar için özel birlikler yetiştiriyor. Dünyanın en ünlü askeri birlikleri arasında bir özel birlik Türkiye'den yer alıyor.



İşte dünyanın isim yapmış ve birbirinden tehlikeli askeri timleri..