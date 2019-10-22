Japonya’nın 126. İmparatoru Naruhito imparatorluk tahtı ”Takamikuraya çıktı

Japonya’nın 126. İmparatoru Naruhito imparatorluk tahtı ”Takamikura"ya çıktı

Japon haber ajansı Kyodo'ya göre, 126. Japon İmparatoru Naruhito başkent Tokyo'da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel bir törenle ülkede "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı "Takamikura"ya çıktı. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı. 190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum." dedi.

22.10.2019 10:49 - Son Güncelleme: 22.10.2019 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





