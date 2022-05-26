Dünya maymun çiçeği alarmında! DSÖ'den flaş maymun çiçeği virüsü açıklaması
Koronavirüsle mücadele hala devam ederken Avrupa ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsü dünyayı alarma geçirdi. Şimdiye kadar 22 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü hakkında DSÖ'den bir açıklama geldi. DSÖ yetkilisi, Prof. Dr. David Heymann maymun çiçeği virüsünün Avrupa kıtasına birkaç yıl önce sinsice girip yayılmış olabileceğini belirterek, yeni vakalardan alınan örneklerin insanlar arasında dolaşırken ortaya çıkmış olabilecek mutasyonları taşıdığını açıkladı.
Halk sağlığı yetkilileri, İngiltere'de yedi maymun çiçeği vakasını daha doğruladı. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 78'e çıktı. Genellikle batı ve orta Afrika'da görülen maymun çiçeği hastalığındaki ani artış, en az 20 ülkede kaydedildi, 200'den fazla doğrulanmış vaka tespit edildi. Onlarcası ise soruşturma altında bulunuyor.
Maymun çiçeği virüsünün endemik olduğu bölgelere veya virüsü barındıran ithal hayvanlara yapılan seyahatlerle ilgili önceki tüm vakalarla birlikte, hastalık Afrika dışındaki toplulukta ilk kez yayıldı.
EN FAZLA VAKA SAYISI İNGİLTERE'DE
En fazla teyit edilen vaka sayısı, sağlık koruma ekiplerinin testi pozitif çıkan kişileri ve onların en yakın temaslarını izole ettiği ve maymun hastalığına karşı çapraz koruyucu olan çiçek hastalığı aşıları sunduğu İngiltere'de bulunuyor. Vakaların önemli bir kısmı ise biseksüel ve gay erkekler arasında tespit edildi.
BİRKAÇ YILDIR SİNSİCE DOLAŞIYOR OLABİLİR
Salgını kontrol altına almak için çabalar devam ederken, bilim insanları hastalığın bu kadar kısa sürede bu kadar çok ülkede nasıl yayıldığı üzerinde çalışıyor. Pek çok uzman maymun çiçeğinin İngiltere veya Avrupa'da birkaç yıl boyunca düşük seviyelerde, tespit edilmeden dolaştığından şüpheleniyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel sağlığa yönelik bulaşıcı tehditler konusunda uzman grubuna başkanlık eden Prof. Dr. David Heymann, virüsün İngiltere'ye iki veya üç yıl önce girmesinin ve yayılmasının mümkün olduğunu söyledi.