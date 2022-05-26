Dünya maymun çiçeği alarmında! DSÖ’den flaş maymun çiçeği virüsü açıklaması

BİRKAÇ YILDIR SİNSİCE DOLAŞIYOR OLABİLİR

Salgını kontrol altına almak için çabalar devam ederken, bilim insanları hastalığın bu kadar kısa sürede bu kadar çok ülkede nasıl yayıldığı üzerinde çalışıyor. Pek çok uzman maymun çiçeğinin İngiltere veya Avrupa'da birkaç yıl boyunca düşük seviyelerde, tespit edilmeden dolaştığından şüpheleniyor.