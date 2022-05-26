Azerbaycan’da SOLOTÜRK uçaklarından nefes kesen gösteri! TEKNOFEST Azerbaycan’dan renkli görüntüler

2018'den beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST, Bakü'de Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında düzenleniyor.