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Azerbaycan'da SOLOTÜRK uçaklarından nefes kesen gösteri! TEKNOFEST Azerbaycan'dan renkli görüntüler

Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST Azerbaycan, başkent Bakü'de bugün başladı. Festivalde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK uçakları gösteri yaptı.

26.05.2022 15:35 - Son Güncelleme: 26.05.2022 15:49
Azerbaycan’da SOLOTÜRK uçaklarından nefes kesen gösteri! TEKNOFEST Azerbaycan’dan renkli görüntüler

Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST Azerbaycan, başkent Bakü'de Crystal Hall'da bugün başladı.

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Azerbaycan’da SOLOTÜRK uçaklarından nefes kesen gösteri! TEKNOFEST Azerbaycan’dan renkli görüntüler

2018'den beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST, Bakü'de Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında düzenleniyor.

Azerbaycan’da SOLOTÜRK uçaklarından nefes kesen gösteri! TEKNOFEST Azerbaycan’dan renkli görüntüler


Festivalde Türk Hava Kuvvetlerinin helikopterleri gösteri yaptı.

Azerbaycan’da SOLOTÜRK uçaklarından nefes kesen gösteri! TEKNOFEST Azerbaycan’dan renkli görüntüler

Festivalde, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sahneye çıkan Natig Ritm Grubu gösteri düzenledi. Festivalin açılış töreninde, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşma yaptı.

Azerbaycan’da SOLOTÜRK uçaklarından nefes kesen gösteri! TEKNOFEST Azerbaycan’dan renkli görüntüler

İşte SOLOTÜRK'ün uçuşundan nefes kesen kareler...

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