Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı neden düştü? Sır 38 dakika! Yunanistan'da acil durum: Evlerinizden çıkmayın
Ukraynalı şirkete ait ve içinde tehlikeli madde bulunan Antonov marka kargo uçağı Yunanistan'da Kavala kenti yakınlarında düştü. Uçakta bulunan tehlikeli madde nedeniyle bölgedekilere evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu. En büyük soru işareti ise uçağın Yunan hava sahasında geçirdiği 38 dakika! İşte ayrıntılar...
Ukraynalı "Meridian" nakliye şirketine ait ve ilk uçuşunu 1971'te yapan "Antonov AN-12" tipi kargo uçağının, 8 mürettebatı ve 11.5 ton 'tehlikeli madde' yükü ile Yunanistan'ın Kavala şehrinin kırsal Paleohori bölgesine düşmesinin yankıları sürüyor.
Hürriyet'in haberine göre: Olayın nedeninin uçağın Yunan hava sahasında uçtuğu 38 dakikalık rotasında gizli olduğu üzerinde duruluyor. Ayrıca, uçağın yükü ile ilgili de Atina'da ciddi şüpheler dile getirildi.
ATİNA'DAN NOTA
Yunan Dışişleri Bakanlığı hem Sırp hem Ukrayna makamlarından uçağın taşıdığı yük ile ilgili önceden neden detaylı bilgi verilmediği konusunda izahat isteneceğini açıklarken, Yunanistan, Belgrat ve Kiev'e protesto notası verdi.
Yunan Sivil Havacılık Teşkilâtı'ndan (YPA) yapılan açıklamaya göre Sırbistan'ın Niş şehrinin Büyük Konstantin Havaalanı'ndan geçen cumartesi gecesi saat 21.36'da havalanan uçak, saat 22.09'da Yunan hava sahasına girdi ve saat 22.47'de radarlardan kayboldu.