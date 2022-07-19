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Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı neden düştü? Sır 38 dakika! Yunanistan'da acil durum: Evlerinizden çıkmayın

Ukraynalı şirkete ait ve içinde tehlikeli madde bulunan Antonov marka kargo uçağı Yunanistan'da Kavala kenti yakınlarında düştü. Uçakta bulunan tehlikeli madde nedeniyle bölgedekilere evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu. En büyük soru işareti ise uçağın Yunan hava sahasında geçirdiği 38 dakika! İşte ayrıntılar...

19.07.2022 09:49 - Son Güncelleme: 19.07.2022 09:59
Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı neden düştü? Sır 38 dakika! Yunanistan’da acil durum: Evlerinizden çıkmayın

Ukraynalı "Meridian" nakliye şirketine ait ve ilk uçuşunu 1971'te yapan "Antonov AN-12" tipi kargo uçağının, 8 mürettebatı ve 11.5 ton 'tehlikeli madde' yükü ile Yunanistan'ın Kavala şehrinin kırsal Paleohori bölgesine düşmesinin yankıları sürüyor.

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Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı neden düştü? Sır 38 dakika! Yunanistan’da acil durum: Evlerinizden çıkmayın

Hürriyet'in haberine göre: Olayın nedeninin uçağın Yunan hava sahasında uçtuğu 38 dakikalık rotasında gizli olduğu üzerinde duruluyor. Ayrıca, uçağın yükü ile ilgili de Atina'da ciddi şüpheler dile getirildi.

Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı neden düştü? Sır 38 dakika! Yunanistan’da acil durum: Evlerinizden çıkmayın

ATİNA'DAN NOTA
Yunan Dışişleri Bakanlığı hem Sırp hem Ukrayna makamlarından uçağın taşıdığı yük ile ilgili önceden neden detaylı bilgi verilmediği konusunda izahat isteneceğini açıklarken, Yunanistan, Belgrat ve Kiev'e protesto notası verdi.

Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı neden düştü? Sır 38 dakika! Yunanistan’da acil durum: Evlerinizden çıkmayın

Yunan Sivil Havacılık Teşkilâtı'ndan (YPA) yapılan açıklamaya göre Sırbistan'ın Niş şehrinin Büyük Konstantin Havaalanı'ndan geçen cumartesi gecesi saat 21.36'da havalanan uçak, saat 22.09'da Yunan hava sahasına girdi ve saat 22.47'de radarlardan kayboldu.

Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı neden düştü? Sır 38 dakika! Yunanistan’da acil durum: Evlerinizden çıkmayın

MOTORDA YANGIN
Pilot, bu 38 dakikalık süre içinde saat 22.37'de YPA'ya uçakta sorun çıktığını ve Niş'e geri döneceğini bildirdi. 22.42'de ise "4 numaralı motorda yangın" diyerek acil durum cağrısı (May Day) yaptı.

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