Avrupa alev alev! Binlerce hektar küle döndü! Yangın söndürülemiyor: İki ülkede köyler boşaltılıyor
Son dakika haberi | Avrupa tarihinin en sıcak günlerini yaşarken bir yandan da orman yangınlarıyla boğuşuyor. Fransa'da yangın 8 gündür söndürülemedi. İspanya'da ise 140 bin hektar alan kül oldu. İspanya ve Portekiz'de yangınlar nedeniyle birçok köy tahliye edildi, tren seferleri iptal edildi. İşte detaylar...
19.07.2022 15:56 - Son Güncelleme: 19.07.2022 15:56
Fransa basını ve Gironde Valiliğinden paylaşılan bilgilere göre, dün bölgeden 16 bin kişinin daha çıkarılmasıyla, tahliye edilenlerin sayısı 36 bin 600'e çıktı.