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Avrupa alev alev! Binlerce hektar küle döndü! Yangın söndürülemiyor: İki ülkede köyler boşaltılıyor

Son dakika haberi | Avrupa tarihinin en sıcak günlerini yaşarken bir yandan da orman yangınlarıyla boğuşuyor. Fransa'da yangın 8 gündür söndürülemedi. İspanya'da ise 140 bin hektar alan kül oldu. İspanya ve Portekiz'de yangınlar nedeniyle birçok köy tahliye edildi, tren seferleri iptal edildi. İşte detaylar...

19.07.2022 15:56 - Son Güncelleme: 19.07.2022 15:56
Avrupa alev alev! Binlerce hektar küle döndü! Yangın söndürülemiyor: İki ülkede köyler boşaltılıyor

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da La Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerindeki yangın 8 gündür devam ederken İspanya'da geçen haftadan bu yana yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığı bildirildi.

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Avrupa alev alev! Binlerce hektar küle döndü! Yangın söndürülemiyor: İki ülkede köyler boşaltılıyor

Fransa basını ve Gironde Valiliğinden paylaşılan bilgilere göre, dün bölgeden 16 bin kişinin daha çıkarılmasıyla, tahliye edilenlerin sayısı 36 bin 600'e çıktı.

Avrupa alev alev! Binlerce hektar küle döndü! Yangın söndürülemiyor: İki ülkede köyler boşaltılıyor

Yeni tahliyelerin söz konusu olduğu ifade ediliyor.

Avrupa alev alev! Binlerce hektar küle döndü! Yangın söndürülemiyor: İki ülkede köyler boşaltılıyor

Sıcaklığın 40 derecenin üstüne çıktığı bölgede 6 bin 500'ü La Teste-de-Buch, 12 bin 800'ü Landiras'ta olmak üzere toplamda 20 bin hektara yakın yeşil ve ormanlık alan kül oldu.

Avrupa alev alev! Binlerce hektar küle döndü! Yangın söndürülemiyor: İki ülkede köyler boşaltılıyor

Yangınlara 1700 itfaiyecinin yanı sıra 6 Canadairs ve 3 Dash tipi yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

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