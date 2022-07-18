Fransa alevlere teslim! 1 haftadır aralıksız yanıyor...
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde başlayan orman yangını 7 gündür sürüyor. Yangında 14 bin 300 hektarlık yeşil alanın yandığı belirtilirken Fransa'da Gironde'un da içinde olduğu 15 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verildi. İşte yangından görüntüler...
18.07.2022 13:23 - Son Güncelleme: 18.07.2022 13:23
14 BİN 300 HEKTARLIK YEŞİL ALAN YANDI
Gironde bölgesinde 7 gün önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangında 14 bin 300 hektarlık yeşil alanın yandığı belirtildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, Bordeaux civarındaki Gironde'da 12 Temmuz Salı günü başlayan yangın 3 noktada ilerliyor.