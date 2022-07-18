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Fransa alevlere teslim! 1 haftadır aralıksız yanıyor...

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde başlayan orman yangını 7 gündür sürüyor. Yangında 14 bin 300 hektarlık yeşil alanın yandığı belirtilirken Fransa'da Gironde'un da içinde olduğu 15 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verildi. İşte yangından görüntüler...

18.07.2022 13:23 - Son Güncelleme: 18.07.2022 13:23
Fransa alevlere teslim! 1 haftadır aralıksız yanıyor...

Fransa geçtiğimiz hafta başlayan orman yangını aralıksız sürüyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fransa alevlere teslim! 1 haftadır aralıksız yanıyor...

14 BİN 300 HEKTARLIK YEŞİL ALAN YANDI

Gironde bölgesinde 7 gün önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangında 14 bin 300 hektarlık yeşil alanın yandığı belirtildi.

Fransa alevlere teslim! 1 haftadır aralıksız yanıyor...

Ülke basınındaki haberlere göre, Bordeaux civarındaki Gironde'da 12 Temmuz Salı günü başlayan yangın 3 noktada ilerliyor.

Fransa alevlere teslim! 1 haftadır aralıksız yanıyor...

Sıcaklığın bazı yerlerde 44 dereceye ulaşmasının beklendiği ve "kırmızı" alarma geçilen bölgede, yangın söndürme faaliyetleri karadan ve havadan sürdürülmeye çalışılıyor.

Fransa alevlere teslim! 1 haftadır aralıksız yanıyor...

20 BİNE YAKIN TAHLİYE

Yangının bazı yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bugün 3 bin 500 kişinin daha tahliyesi yapılacak.

Yangının başladığı günden bu yana ek tahliyelerle 20 bine yakın kişi bölgeden uzaklaştırılmış olacak.

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