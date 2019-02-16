Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı
Sosyal medya Tayvanlı Cheng Jhia-wen'i konuşuyor. Yayınlanan fotoğraflarıyla bir anda fenomen haline gelen Cheng, çoktan şöhrete alıştı bile.
16.02.2019 11:35
- Son Güncelleme: 16.02.2019 11:35
SOSYAL MEDYADAN GELEN ŞÖHRET
Chien Hsin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde ders veren Cheng Jhia-wen, öğrenciler arasında çok popüler. Neredeyse her bir öğrenci onun fotoğrafını çekmeye çalışıyor ve güzelliğini sosyal medyada aracılığıyla arkadaşlarına anlatıyorlar. Bunun sayesinde genç öğretmen internet yıldızı haline geldi.
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