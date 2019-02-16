Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı

Çünkü o bir öğretmen, hem de bildiğiniz öğretmenlerden farklı bir öğretmen. Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen, derslerden birinde öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar sayesinde sosyal medya fenomeni oldu. Genç kadın, Tayvan'ın en 'ateşli' öğretmeni olarak gösteriliyor.