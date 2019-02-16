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Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı

Sosyal medya Tayvanlı Cheng Jhia-wen'i konuşuyor. Yayınlanan fotoğraflarıyla bir anda fenomen haline gelen Cheng, çoktan şöhrete alıştı bile.

16.02.2019 11:35 - Son Güncelleme: 16.02.2019 11:35
Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı

O sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu kısa zamanda. Herkes fotoğraflarını çekip sosyal medyada yayınlamak için birbiriyle yarışıyor. Neden mi?

Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı

Çünkü o bir öğretmen, hem de bildiğiniz öğretmenlerden farklı bir öğretmen. Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen, derslerden birinde öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar sayesinde sosyal medya fenomeni oldu. Genç kadın, Tayvan'ın en 'ateşli' öğretmeni olarak gösteriliyor.

Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı

SOSYAL MEDYADAN GELEN ŞÖHRET

Chien Hsin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde ders veren Cheng Jhia-wen, öğrenciler arasında çok popüler. Neredeyse her bir öğrenci onun fotoğrafını çekmeye çalışıyor ve güzelliğini sosyal medyada aracılığıyla arkadaşlarına anlatıyorlar. Bunun sayesinde genç öğretmen internet yıldızı haline geldi.

Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı

Bu fotoğraflar sayesinde genç kadının Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede 91 bini buldu.

Tayvanlı öğretmen Cheng Jhia-wen sosyal medyayı salladı

Fikri mülkiyet hakları dışında ekonomi derslerine de giren Cheng Jhia-wen, aynı zamanda Çin Kültür Üniversitesi'nde hukuk öğrencisi.

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