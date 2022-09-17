İtalya felaketi yaşıyor! Ancona bölgesinde meydana gelen seller sonrası çok sayıda ölü var
İtalya'nın doğusundaki Ancona kenti civarında meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Ancona Cumhuriyet Savcılığı da sel felaketi ve yaşanan can kayıpları dolayısıyla kasıtsız adam öldürme ve ihmalden soruşturma başlattı.İşte kare kare felaketi gözler önüne seren tablo...
17.09.2022 23:07 - Son Güncelleme: 17.09.2022 23:09
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marche Bölgesi'ni vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 47 yaşındaki bir kişinin cansız bedeninin Serra de Conti beldesinde bulunmasıyla 11'e çıktı.
Bu arada, Ancona Cumhuriyet Savcılığı da sel felaketi ve yaşanan can kayıpları dolayısıyla kasıtsız adam öldürme ve ihmalden soruşturma başlattı.