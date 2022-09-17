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İtalya felaketi yaşıyor! Ancona bölgesinde meydana gelen seller sonrası çok sayıda ölü var

İtalya'nın doğusundaki Ancona kenti civarında meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Ancona Cumhuriyet Savcılığı da sel felaketi ve yaşanan can kayıpları dolayısıyla kasıtsız adam öldürme ve ihmalden soruşturma başlattı.İşte kare kare felaketi gözler önüne seren tablo...

AJANSLAR
17.09.2022 23:07 - Son Güncelleme: 17.09.2022 23:09
İtalya felaketi yaşıyor! Ancona bölgesinde meydana gelen seller sonrası çok sayıda ölü var

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marche Bölgesi'ni vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 47 yaşındaki bir kişinin cansız bedeninin Serra de Conti beldesinde bulunmasıyla 11'e çıktı.

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İtalya felaketi yaşıyor! Ancona bölgesinde meydana gelen seller sonrası çok sayıda ölü var

Söz konusu kişinin, arabasında mahsur kalarak sele kapıldığı belirtildi.

İtalya felaketi yaşıyor! Ancona bölgesinde meydana gelen seller sonrası çok sayıda ölü var

İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin, sele kapılan kayıp 8 yaşındaki bir çocuk ile 56 yaşındaki bir kadını arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

İtalya felaketi yaşıyor! Ancona bölgesinde meydana gelen seller sonrası çok sayıda ölü var

Başbakan Mario Draghi de dün akşam bölgede selden etkilenen Ostra'ya giderek yetkililerden bilgi aldı. Draghi, gereken desteği vereceklerini ifade etti.

İtalya felaketi yaşıyor! Ancona bölgesinde meydana gelen seller sonrası çok sayıda ölü var

Bu arada, Ancona Cumhuriyet Savcılığı da sel felaketi ve yaşanan can kayıpları dolayısıyla kasıtsız adam öldürme ve ihmalden soruşturma başlattı.

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