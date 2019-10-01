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Tayvan'da Nanfangao Köprüsü çöktü! Ülke şoka girdi

Tayvan'da sabah 09.30 sıralarında 1998 yılında yapılan Nanfangao Köprüsü çöktü. Köprünün altında bulunan balıkçı tekneleri de çökme sonucu suya gömülürken, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

01.10.2019 12:10 - Son Güncelleme: 01.10.2019 12:14
Tayvan'da Nanfangao Köprüsü çöktü! Ülke şoka girdi

Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli bir köprünün çökmesi sonucu en az 10 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Tayvan'da Nanfangao Köprüsü çöktü! Ülke şoka girdi

Tayvan'ın Merkez Haber Ajansı'nda (CNA) yer alan habere göre, 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu köprüden geçen petrol tankeri sudaki teknelerin üzerinde düştü.

Tayvan'da Nanfangao Köprüsü çöktü! Ülke şoka girdi

İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, teknelerdeki en az 10 kişinin yaralandığı ve kayıp 5 kişinin arandığı bildirildi.

Tayvan'da Nanfangao Köprüsü çöktü! Ülke şoka girdi

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Tayvan'da Nanfangao Köprüsü çöktü! Ülke şoka girdi

Yilan'daki turistik yerlerden biri olan Nanfangao köprüsü 1998'de hizmete açılmıştı.

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