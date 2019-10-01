Tayvan'da Nanfangao Köprüsü çöktü! Ülke şoka girdi

Tayvan'da sabah 09.30 sıralarında 1998 yılında yapılan Nanfangao Köprüsü çöktü. Köprünün altında bulunan balıkçı tekneleri de çökme sonucu suya gömülürken, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

01.10.2019 12:10 - Son Güncelleme: 01.10.2019 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





