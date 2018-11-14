Taylanddaki esrarengiz canlıların sırrı ortaya çıktı

Tayland'daki esrarengiz canlıların sırrı ortaya çıktı

Tayland'da bir grup insan tarafından görüntülenen ve denizde ritüele benzer hareketler yaptıkları gözlenen esrarengiz canlılarla ilgili gerçek ortaya çıktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba, 20:42:18 Güncelleme: 20:51:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





