Tayland'daki esrarengiz canlıların sırrı ortaya çıktı

Tayland'da bir grup insan tarafından görüntülenen ve denizde ritüele benzer hareketler yaptıkları gözlenen esrarengiz canlılarla ilgili gerçek ortaya çıktı.

14 Kasım 2018 Çarşamba, 20:42:18 Güncelleme: 20:51:06
Taylanddaki esrarengiz canlıların sırrı ortaya çıktı

Tayland'ın Krabi bölgesinde tatil yapan turistlerin dikkatini bir mağarada gördükleri canlılar çekti.

Taylanddaki esrarengiz canlıların sırrı ortaya çıktı

Bir tür ritüel yaptıkları söylenen canlılara yakından bakmak için mağaraya ilerleyen turistler bu anları kayda aldı.

Taylanddaki esrarengiz canlıların sırrı ortaya çıktı

Maymuna benzeyen canlıların yarı insan-yarı maymun olduğu öne sürüldü.

Taylanddaki esrarengiz canlıların sırrı ortaya çıktı

Bir mağarada bir grup maymun benzeri canlının yaptığı ayin benzeri hareketler dikkat çekti.

Taylanddaki esrarengiz canlıların sırrı ortaya çıktı

30 dakika sürdüğü söylenen ayin, Yıldız Savaşları filmindeki bazı sahnelere benzetildi.

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