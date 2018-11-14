Taylanddaki esrarengiz canlıların sırrı ortaya çıktı

Tayland'daki esrarengiz canlıların sırrı ortaya çıktı
Tayland'da bir grup insan tarafından görüntülenen ve denizde ritüele benzer hareketler yaptıkları gözlenen esrarengiz canlılarla ilgili gerçek ortaya çıktı.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 20:42:18
Güncelleme: 20:51:06
Tayland'ın Krabi bölgesinde tatil yapan turistlerin dikkatini bir mağarada gördükleri canlılar çekti.
Bir tür ritüel yaptıkları söylenen canlılara yakından bakmak için mağaraya ilerleyen turistler bu anları kayda aldı.
Maymuna benzeyen canlıların yarı insan-yarı maymun olduğu öne sürüldü.
Bir mağarada bir grup maymun benzeri canlının yaptığı ayin benzeri hareketler dikkat çekti.
30 dakika sürdüğü söylenen ayin, Yıldız Savaşları filmindeki bazı sahnelere benzetildi.