Göçmenler ABD sınırında

Orta Amerika'daki ülkelerden ABD'ye giriş yapmak için yola çıkan göçmenlerin ilk kafilesi ABD sınırına ulaştı.

15 Kasım 2018 Perşembe, 11:22:17 Güncelleme: 11:23:49
Göçmenler ABD sınırında

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm tehditlerine rağmen başta Honduras olmak üzere Orta Amerika'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan göç kafilesinin ilk üyeleri Meksika-ABD sınırına ulaştı.

Göçmenler ABD sınırında

Sınır Devriye Ajanları'nın gözleri önünde, yaklaşık 20 kişiden oluşan kafile Tijuana Plajı'nda ABD ile Meksika'yı bölen metal panellere tırmanmaya başladı.

Göçmenler ABD sınırında

Tijuana'ya ulaşan kişilerin ise sınırı geçtikten sonra ABD makamlarından iltica talebinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Göçmenler ABD sınırında

ABD Savunma Bakanlığı Sekreteri James Mattis acil olarak bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Göçmenler ABD sınırında

ABD sınırına ulaşmak için yola çıkan diğer kafilelerin ise henüz Meksika'nın iç kesimlerinde yolculuklarına devam ettikleri belirtildi.

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