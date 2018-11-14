İngiliz Kraliyet Ailesi özel çekimlerinde Prenses Diana detayı dikkat çekti
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Prenses Elizabeth'ten sonra gelen ismi olan Prens Charles'ın 70'inci yaş günü kutlamasındaki Diana detayı dikkat çekti. Fotoğraftaki bu detay İngiltere'de olay yarattı.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 18:32:21
Güncelleme: 18:41:22
İngiltere yine Kraliyet ailesini konuşuyor.
Kraliçe Elizabeth'in ardından tahta geçecek kişi olan Prens Charles, bugün 70. yaşını kutluyor.
Prens Charles'ın 70. yaş günü anısına Kraliyet Ailesi toplu bir çekim gerçekleştirdi.
Fotoğrafta Kraliçe Elizabeth ve kocası Prens Philip yer almadı.
Ancak çekim pek çok ilklere sahne oldu. Cambridge Düşesi Kate ve Dükü William'ın üçüncü çocuğu Louis de vaftiz töreni sonrası ilk kez görüntülendi.