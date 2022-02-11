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Tayland'daki berberin tanıtımı olay oldu! Kadın berberler seksi pozlar verdi

Tayland'da bir beber dükkanının tanıtımı tüm dünyada olay oldu. Tanıtımda kadın berberler seksi pozlar verdi. Dünyanın birçok yerinden telefonla arayan kişiler randevu almak istedi. Şirket ise yaptığı açıklamada masaj salonu olmadıklarını belirtti.

11.02.2022 09:07 - Son Güncelleme: 11.02.2022 09:07
Tayland’daki berberin tanıtımı olay oldu! Kadın berberler seksi pozlar verdi

Tayland'ın merkezindeki berber dükkanının kadın berberleri kullanarak hazırladığı reklam afişi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tayland’daki berberin tanıtımı olay oldu! Kadın berberler seksi pozlar verdi

Kadın bir berberin erkek müşterisini tıraş ettiği anlarda kaydedilen fotoğraf, tanıtımı amacıyla sosyal medyada paylaşıldı.

Tayland’daki berberin tanıtımı olay oldu! Kadın berberler seksi pozlar verdi

KISA SÜREDE YAYILDI
Söz konusu tanıtım afişi kısa sürede dünya genelinde yayıldı.

Tayland’daki berberin tanıtımı olay oldu! Kadın berberler seksi pozlar verdi

Kadın berberin fotoğrafını gören binlerce kişi, Tayland'daki berbere gitmek istediklerini belirterek, şirketten randevu talep etti.

Tayland’daki berberin tanıtımı olay oldu! Kadın berberler seksi pozlar verdi

Ayrıca berber dükkanını, masaj salonu olarak algılayanlar da oldu.

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