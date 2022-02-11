Tayland'daki berberin tanıtımı olay oldu! Kadın berberler seksi pozlar verdi
Tayland'da bir beber dükkanının tanıtımı tüm dünyada olay oldu. Tanıtımda kadın berberler seksi pozlar verdi. Dünyanın birçok yerinden telefonla arayan kişiler randevu almak istedi. Şirket ise yaptığı açıklamada masaj salonu olmadıklarını belirtti.
11.02.2022 09:07
- Son Güncelleme: 11.02.2022 09:07
Kadın bir berberin erkek müşterisini tıraş ettiği anlarda kaydedilen fotoğraf, tanıtımı amacıyla sosyal medyada paylaşıldı.