Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen o anları anlattı! Yatakta basıldılar: Öpüştük...
Eski bir öğrenci okul balosunda alkol aldıktan sonra Beden Eğitimi öğretmeni Melissa Tweedie'yle cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. İsmi verilemeyen öğrenci, otel odasında öğretmeniyle baş başa kaldıktan sonra olayın yaşandığını söyledi. Öğrenci A şunları söyledi: "Odada sadece ben ve Tweedie kalmıştık. Öpüştük, kimse başlatmadı."
10.02.2022 16:39
- Son Güncelleme: 10.02.2022 16:39
O dönem 23 yaşında olan Melissa Tweedie'nin, Glasgow'daki SWG3 gece kulübünde öğrencilerle Haziran 2017'de Premier Otel'e dönmeden önce parti verdiği iddia ediliyor.
Renfrewshire, Paisley'deki Gleniffer Lisesi'ndeki eski beden eğitimi öğretmeninin, 18 yaşındaki öğrencisiyle yatmadan önce bazı öğrencilerle uygunsuz şekilde dans ettiği de öne sürüldü.
Ancak öğrenci verdiği ifadesinde, otel odasına inmeden ve cinsel ilişkiye girmeden önce Tweedie'yi bir otel odasında öptüğünü itiraf etti.