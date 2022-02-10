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Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen o anları anlattı! Yatakta basıldılar: Öpüştük...

Eski bir öğrenci okul balosunda alkol aldıktan sonra Beden Eğitimi öğretmeni Melissa Tweedie'yle cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. İsmi verilemeyen öğrenci, otel odasında öğretmeniyle baş başa kaldıktan sonra olayın yaşandığını söyledi. Öğrenci A şunları söyledi: "Odada sadece ben ve Tweedie kalmıştık. Öpüştük, kimse başlatmadı."

10.02.2022 16:39 - Son Güncelleme: 10.02.2022 16:39
Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen o anları anlattı! Yatakta basıldılar: Öpüştük...

O dönem 23 yaşında olan Melissa Tweedie'nin, Glasgow'daki SWG3 gece kulübünde öğrencilerle Haziran 2017'de Premier Otel'e dönmeden önce parti verdiği iddia ediliyor.

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Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen o anları anlattı! Yatakta basıldılar: Öpüştük...

Renfrewshire, Paisley'deki Gleniffer Lisesi'ndeki eski beden eğitimi öğretmeninin, 18 yaşındaki öğrencisiyle yatmadan önce bazı öğrencilerle uygunsuz şekilde dans ettiği de öne sürüldü.

Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen o anları anlattı! Yatakta basıldılar: Öpüştük...

Öğrenci, bugün İskoçya Genel Öğretim Konseyi'ne (GTCS) 27 yaşındaki Tweedie'nin olayla ilgili olarak soruşturulmasına 'üzüldüğünü' söyledi.

Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen o anları anlattı! Yatakta basıldılar: Öpüştük...

Ancak öğrenci verdiği ifadesinde, otel odasına inmeden ve cinsel ilişkiye girmeden önce Tweedie'yi bir otel odasında öptüğünü itiraf etti.

Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen o anları anlattı! Yatakta basıldılar: Öpüştük...

Duruşmada konuşan Öğrenci A şunları söyledi: "Balodan önce hiç konuşmamıştık.

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