ABD'den Kanada'ya çağrı: Protestocu kamyonculara müdahale edin
ABD yönetimi, iki ülke arasında hayati öneme sahip ticaret yolunun aşı karşıtı protestocular tarafından tıkanması üzerine, Kanada hükümetine federal yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.
11.02.2022 10:06
- Son Güncelleme: 11.02.2022 10:06
Kanada hükümetinden yapılan açıklamalarda da Detroit ile Windsor arasındaki Ambassador Köprüsü'nün kapatılması yasa dışı olarak nitelendirildi ve protestoculardan evlerine dönmeleri istendi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, federal hükümetin, eyalet ve yerel güçlere, durumu kontrol altına almaları için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.