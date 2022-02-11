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ABD'den Kanada'ya çağrı: Protestocu kamyonculara müdahale edin

ABD yönetimi, iki ülke arasında hayati öneme sahip ticaret yolunun aşı karşıtı protestocular tarafından tıkanması üzerine, Kanada hükümetine federal yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

AA
11.02.2022 10:06 - Son Güncelleme: 11.02.2022 10:06
ABD’den Kanada’ya çağrı: Protestocu kamyonculara müdahale edin

Kuzey Amerika'nın en işlek uluslararası kara sınır kapısı ve Detroit'teki otomobil üreticileri için de hayati bir tedarik yolu olan Ambassador Köprüsü'nün aşı karşıtı protestocularca kapatılması, iki ülkedeki otomobil üretimini durdurdu.

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ABD’den Kanada’ya çağrı: Protestocu kamyonculara müdahale edin

Kanada basınına yansıyan haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Kanadalı meslektaşlarına "ortak sınırdaki durumu çözmek için federal yetkilerini kullanmaları" çağrısında bulundu.

ABD’den Kanada’ya çağrı: Protestocu kamyonculara müdahale edin

Kanada hükümetinden yapılan açıklamalarda da Detroit ile Windsor arasındaki Ambassador Köprüsü'nün kapatılması yasa dışı olarak nitelendirildi ve protestoculardan evlerine dönmeleri istendi.

ABD’den Kanada’ya çağrı: Protestocu kamyonculara müdahale edin

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, federal hükümetin, eyalet ve yerel güçlere, durumu kontrol altına almaları için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD’den Kanada’ya çağrı: Protestocu kamyonculara müdahale edin

Trudeau, "eylem, sınırın her iki tarafındaki işçilere ve ekonomilere gerçek zarar veriyor." dedi.

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