Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn corona virüs nedeniyle 20 kişilik haremiyle karantinada!

Corona virüsü krizi nedeniyle bölgedeki misafirhane ve otellere kapatma emri verilmiş olsa da, yerel bölge yönetimi adına konuşan bir sözcü Grand Hotel Sonnenbichl'in bir istisna olduğunu çünkü "misafirlerin değişim göstermeyen tek ve homojen bir grup insandan" oluştuğunu söyledi.