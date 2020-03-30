Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn corona virüs nedeniyle 20 kişilik haremiyle karantinada!
Corona virüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Korona tüm dünyayı tehdit etmesi nedeniyle herkes kendini izole etmeye devam ediyor. Buna yöneticiler de dahil. Tayland Kralı Rama X olarak da bilinen Kral Maha Vajiralongkorn kendini 20 cariyesiyle birlikte Güney Amerika'da bir otelde karantinaya aldı. Alman basınındın duyurduğu haber sonrası on binlerce Taylandlı, internet üzerinden kralı eleştirdi.
30.03.2020 16:44
- Son Güncelleme: 30.03.2020 16:44
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