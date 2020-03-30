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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn corona virüs nedeniyle 20 kişilik haremiyle karantinada!

Corona virüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Korona tüm dünyayı tehdit etmesi nedeniyle herkes kendini izole etmeye devam ediyor. Buna yöneticiler de dahil. Tayland Kralı Rama X olarak da bilinen Kral Maha Vajiralongkorn kendini 20 cariyesiyle birlikte Güney Amerika'da bir otelde karantinaya aldı. Alman basınındın duyurduğu haber sonrası on binlerce Taylandlı, internet üzerinden kralı eleştirdi.

30.03.2020 16:44 - Son Güncelleme: 30.03.2020 16:44
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn corona virüs nedeniyle 20 kişilik haremiyle karantinada!

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 20 kadından oluşan haremiyle kendini Alpler'deki otele kapatında, yasaları çiğneme riskini alan on binlerce Taylandlı, internet üzerinden kralı eleştirdi.

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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn corona virüs nedeniyle 20 kişilik haremiyle karantinada!

Tayland'ın tartışmalara yol açan kralı, Bavyera Alpleri'nde yer alan tatil kasabası Garmisch-Partenkirchen'deki lüks bir otelde kendini maiyetiyle birlikte tecrite aldı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn corona virüs nedeniyle 20 kişilik haremiyle karantinada!

4 yıldızlı otelin kral ve beraberindekileri ağırlamak için bölge yönetiminden "özel izin" almasının ardından, X. Rama ismiyle de bilinen Kral Maha Vajiralongkorn'un Grand Hotel Sonnenbichl'i tamamen kapadığı bildirildi.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn corona virüs nedeniyle 20 kişilik haremiyle karantinada!

Alman tabloid gazetesi Bild'in haberine göre, 67 yaşındaki kralla birlikte, 20 metresin yer aldığı bir "harem" ve sayısız hizmetçi var. Kralın dört karısınınsa grubun geri kalanıyla birlikte otelde bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn corona virüs nedeniyle 20 kişilik haremiyle karantinada!

Corona virüsü krizi nedeniyle bölgedeki misafirhane ve otellere kapatma emri verilmiş olsa da, yerel bölge yönetimi adına konuşan bir sözcü Grand Hotel Sonnenbichl'in bir istisna olduğunu çünkü "misafirlerin değişim göstermeyen tek ve homojen bir grup insandan" oluştuğunu söyledi.

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