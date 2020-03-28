Koronavirüs faciası İtalya'yı esir aldı! Rapor yayımlandı...
Son dakika... Dünyayı adeta sarsan ölümcül salgın koronavirüs (covid-19) ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüsün adeta merkez üssü olan İtalya'da neler oldu, neler yaşandı? Yayımlanan raporda çok kritik detaylar yer aldı. İşte İtalya'ya kabusu yaşatan gelişmelerin detayları...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da vakalara ilişkin yeni rapor açıklanırken, Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro da ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin etkisinin virüsün yayılmasını yavaşlatmada kendisini göstermeye başladığını söyledi.
Brusaferro, ISS'nin Kovid-19'a yönelik dün tamamladığı raporuna ilişkin sonuçları değerlendirdi.
"Virüsün İtalya'da zirve yapacağı tarihe yaklaşıyoruz ancak henüz olmadı ve bunu geçmedik." diyen Brusaferro, "İtalya'da, yeni tip koronavirüs enfeksiyon eğiliminin gidişatında alınan tedbirlerin etkisini görmeye başladık.
Rapordan öne çıkan detaylar ISS'nin verilerine göre, vakaların ortalama yaşı 62 ve yüzde 57,6'sı erkek oldu. Tüm yaş gruplarında ortalama öldürücülük oranı yüzde 9,2 olarak ölçüldü. Hayatını kaybeden 6 bin 801 kişiden, 30-39 yaş yüzde 0,2 (17 kişi), 40-49 yaş yüzde 1 (67 kişi), 50-59 yaş yüzde 3,6 (243 kişi), 60-69 yaş yüzde 11,2 (761 kişi), 70-79 yaş yüzde 35,3 (2403 kişi), 80-89 yaş yüzde 39,7 (2702 kişi), 90 yaş ve üzeri ise yüzde 8,9 (608 kişi) olarak kayıtlara geçti.