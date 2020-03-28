Koronavirüs faciası İtalya'yı esir aldı! Rapor yayımlandı...

Rapordan öne çıkan detaylar ISS'nin verilerine göre, vakaların ortalama yaşı 62 ve yüzde 57,6'sı erkek oldu. Tüm yaş gruplarında ortalama öldürücülük oranı yüzde 9,2 olarak ölçüldü. Hayatını kaybeden 6 bin 801 kişiden, 30-39 yaş yüzde 0,2 (17 kişi), 40-49 yaş yüzde 1 (67 kişi), 50-59 yaş yüzde 3,6 (243 kişi), 60-69 yaş yüzde 11,2 (761 kişi), 70-79 yaş yüzde 35,3 (2403 kişi), 80-89 yaş yüzde 39,7 (2702 kişi), 90 yaş ve üzeri ise yüzde 8,9 (608 kişi) olarak kayıtlara geçti.