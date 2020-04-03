Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesiyle Almanya'daki corona virüs karantinasından kaçtı!

Amerikan yapımı Boeing 737-800 tipi uçakta değişiklikler yaparak "uçan bir saraya" çeviren Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 25 Mart'ta uçağıyla Almanya'nın Münih kentinden Dresden'e uçtu. Tayland Kralı iki gün sonra bu defa Münih'ten Leipzig kentine gitti. 31 Mart'ta da Münih'ten havalanarak ülkenin kuzeyindeki bir başka kent olan Hannover'e uçtu.

