Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesiyle Almanya'daki corona virüs karantinasından kaçtı!
Tayland'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Ülkede bunlar yaşanırken Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'da 20 cariyelik haremiyle birlikte yaşıyor. Almanya corona virüs nedeniyle sıkı bir yönetim politakası izerlerken, Tayland Kralı Vajiralongkorn, cariyeleriyle karantinadan kaçtı.
Tüm dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için sıkı seyahat yasakları uygulanırken, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesinde kalmak yerine 20 cariyelik haremiyle Almanya'nın Bavyera eyaletine gelmişti. Tatillerinde özellikle Almanya'yı tercih eden Tayland Kralı Münih'te Grand Hotel Sonnenbichl'i tercih etmişti.
Amerikan yapımı Boeing 737-800 tipi uçakta değişiklikler yaparak "uçan bir saraya" çeviren Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 25 Mart'ta uçağıyla Almanya'nın Münih kentinden Dresden'e uçtu. Tayland Kralı iki gün sonra bu defa Münih'ten Leipzig kentine gitti. 31 Mart'ta da Münih'ten havalanarak ülkenin kuzeyindeki bir başka kent olan Hannover'e uçtu.