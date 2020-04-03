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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesiyle Almanya'daki corona virüs karantinasından kaçtı!

Tayland'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Ülkede bunlar yaşanırken Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya'da 20 cariyelik haremiyle birlikte yaşıyor. Almanya corona virüs nedeniyle sıkı bir yönetim politakası izerlerken, Tayland Kralı Vajiralongkorn, cariyeleriyle karantinadan kaçtı.

03.04.2020 16:48 - Son Güncelleme: 03.04.2020 16:48
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesiyle Almanya'daki corona virüs karantinasından kaçtı!

Tüm dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için sıkı seyahat yasakları uygulanırken, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesinde kalmak yerine 20 cariyelik haremiyle Almanya'nın Bavyera eyaletine gelmişti. Tatillerinde özellikle Almanya'yı tercih eden Tayland Kralı Münih'te Grand Hotel Sonnenbichl'i tercih etmişti.

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Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesiyle Almanya'daki corona virüs karantinasından kaçtı!

Almanya'da tüm eğlence mekanları kapalıyken, Grand Hotel Sonnenbichl'in uygulamanın dışında kalması tartışmalara neden olmuştu. İşletmenin otel statüsünde çalışmadığı açıklaması yapılmıştı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesiyle Almanya'daki corona virüs karantinasından kaçtı!

Ancak Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Almanya'da tartışılmaya devam ediyor. Tayland Kralı'nın bu ülkedeki karantina kurallarını çiğneyerek son 10 gün içerisinde uçağıyla Almanya'nın Dresden, Leipzig ve Hannover kentlerini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesiyle Almanya'daki corona virüs karantinasından kaçtı!

Amerikan yapımı Boeing 737-800 tipi uçakta değişiklikler yaparak "uçan bir saraya" çeviren Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 25 Mart'ta uçağıyla Almanya'nın Münih kentinden Dresden'e uçtu. Tayland Kralı iki gün sonra bu defa Münih'ten Leipzig kentine gitti. 31 Mart'ta da Münih'ten havalanarak ülkenin kuzeyindeki bir başka kent olan Hannover'e uçtu.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesiyle Almanya'daki corona virüs karantinasından kaçtı!

Tayland Kralı dün ise, Münih'ten kalkarak Almanya'nın Karlsruhe kentine gidecekti. Kral'ın uçağı yerel saatle 16.00'da uçuş izni almıştı. Ancak Kral son dakika değişikliği yaparak, uçuştan vazgeçti ve Münih'te kaldı.

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