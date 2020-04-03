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Meğer tüm dünya Türkiye'yi bakın nasıl biliyormuş... Bildiklerinizi unutun!

Information is beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı....

03.04.2020 18:56 - Son Güncelleme: 03.04.2020 18:56
Meğer tüm dünya Türkiye'yi bakın nasıl biliyormuş... Bildiklerinizi unutun!

Information Is Beautiful isimli bir site harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları tek tek açıkladı. Yayımlanan bu harita kısa sürede herkesin ilgisini çekti. Peki, Information Is Beautiful'da yayımlanan haritaya göre Türkiye nasıl biliniyor? İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan verilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...


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Meğer tüm dünya Türkiye'yi bakın nasıl biliyormuş... Bildiklerinizi unutun!

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