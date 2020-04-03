Corona virüsü Çin mi yoksa Amerika mı yaptı? Komplo teorileri akıl alır gibi değil! İşte korona gerçekleri...
2019 Aralık ayına kadar hiçbirimiz corona virüs nedir ya da COVID-19 nedir bilmiyorduk. Çin'in Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarında ortaya çıkan ve çok kısa bir süre içerisinde dünya haritasında hızla yayılan korona virüs ile ilgili şimdilerde dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri geliyor. Zaten dünyada vaka sayısı 1 milyonu aştı. Kovid-19 ne yazık ki Mart 2020'da da ilk kez Türkiye'de görüldü. 3-4 ay öncesine kadar ne olduğunu bilmediğimiz korona virüsü hem Türkiye'de hem dünyada can aldı, son durum nedir hepimiz merak ediyoruz. Belirtilerine dikkat edilmesi gereken corona virüs aşısı için bilim insanları insan dışı bir gayret içinde. Bir yanda bunlar olurken diğer bir yanda corona virüs ile ilgili komplo teorilerinin ardı arkası kesilmiyor. İşin daha kötü yanı ise bu komplo teorilerinin pek çoğunun akla yatkınlığı. Bu komplo teorilerinin arasında corona virüsün Çin, ABD ve Kanada tarafından üretildiğinden tutun da işin için Bill Gates'in parmağı olduğuna dair pek çok şey bulunuyor. Peki bunlar gerçek olabilir mi? İşte tüyleri diken diken eden corona virüs komplo teorileri.
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan tüm dünyaya yayılan korona virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 16 bini geçti. Sayı her geçen gün artıyor. Korona virüs nedeniyle 53 bin kişi ölürken virüse yakalanan 213 bin 164 kişi iyileşti… Son 2 ayda dünyayı kasıp kavuran ölümcün virüsün asıl kaynağı ne? Hastalığa çare bulunabilecek mi? Dünya bu soruların yanıtını arıyor. Bir yandan hastalıkla mücadele edilirken ortaya komplo teorilerinden de geçilmiyor. Korona virüsle ilgili tüm komplo teorilerini sizler için derledik.
VİRÜSÜN ARKASINDA ABD Mİ VAR?
İddiaların ilk sırasında, korona virüsün ilk kaynağının ABD hükümeti olduğu ve bilerek dünyaya yayıldığı yer alıyor. Bu iddiayı ilk olarak, Rus haber ağı Channel One canlı bir haber yayını sırasında ortaya attı. Yayındaki spiker, ABD hükümetinin Çin ekonomisini yok etmek için virüsü bilerek yaydığını söyledi. Spiker, bu iddiasını 'korona' kelimesinin bazı dillerde taç anlamına geldiği gerçeğine dayandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 1996 yılında Miss Universe, Miss USA, Miss, Teen USA 'den oluşan üç güzellik yarışma organizasyonu satın almış ve kazananlara taçlarını kendi elleriyle takmıştı. Rus spiker, işte bu yüzden virüse korona dendiğini ve ABD tarafından yapıldığını iddia etti.
ABD Başkanı Trump, en başından beri virüs ile ilgili "Çin virüsü" gibi tanımlamalarla virüsün Çin yapımı olduğu algısı yaratmaya çalıştı. Japon ve Tayvanlı epidemiyoloji ve farmakoloji uzmanları yeni korona virüsün de orijin olarak ABD'de üretildiğini iddia ediyor. Komplolara göre, virüs başka bir ülkede üretildi ve Çin'e getirildi. Bu virüsün orijinali ABD Maryland'daki Fort Detrick askeri biyo-savaş laboratuvarında idi.
BİLGİSAYAR SİMÜLASYONUNDAN 2 HAFTA SONRA VİRÜS ÇIKTI
ABD-Maryland'daki Fort Derick biyo-silahlar laboratuvarı. Korona virüs için 2015'te patent başvurusunda bulunmuş ve 2018'de almış. Ancak aniden Ağustos 2019'da güvenli olmadığı için kapatılmış çünkü pek çok patojenin kaybolduğu anlaşılmış. İkinci adres; Johns Hopkins Üniversitesi. 18 Ekim 2019'de yani Çin'in Wuhan şehrinde korona virüs çıkmadan iki ay önce, Johns Hopkins Üniversitesi'nde "Event 201" korona virüs bilgisayar simülasyonu oynandı.
Bu programın sponsoru Dünya Ekonomik Forumu ile "Bill ve Melinda Gates Vakfı" idi. Senaryo, alınacak tedbirler üzerine ama virüsün adı; CAPS yani Corona virus Akciğer Sendromu. Senaryoya göre, Brezilya'da bir domuz çiftliğinden yola çıkan koronavirüs önce havayolu ile Portekiz'e, sonra ABD ve Çin'e ulaşıyor. Gene senaryoya göre 18 hafta içinde 65 milyon insan ölecek ama belli bir hızda devam edecek, küresel nüfusun yüzde 80-90'ı öldüğünde etkili bir ilaç bulunacak. Bu tatbikata katılan isimler ise şunlar: