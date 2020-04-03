Corona virüsü Çin mi yoksa Amerika mı yaptı? Komplo teorileri akıl alır gibi değil! İşte korona gerçekleri...

Bu programın sponsoru Dünya Ekonomik Forumu ile "Bill ve Melinda Gates Vakfı" idi. Senaryo, alınacak tedbirler üzerine ama virüsün adı; CAPS yani Corona virus Akciğer Sendromu. Senaryoya göre, Brezilya'da bir domuz çiftliğinden yola çıkan koronavirüs önce havayolu ile Portekiz'e, sonra ABD ve Çin'e ulaşıyor. Gene senaryoya göre 18 hafta içinde 65 milyon insan ölecek ama belli bir hızda devam edecek, küresel nüfusun yüzde 80-90'ı öldüğünde etkili bir ilaç bulunacak. Bu tatbikata katılan isimler ise şunlar: