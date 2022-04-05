Tayla Clement nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi: Asla gülemiyor! Krizi fırsata çevirdi manken oldu
Yeni Zelanda'da yaşayan Tayla Clement nadir görülen bir hastalıkla doğdu. Tayla Clement moebius sendromundan dolayı asla gülemiyor. Hayatı boyunca zorbalığa uğrayan Clement, herkesten farklı olarak başladığı mankenlik kariyerinde ise hızla yükseliyor.
05.04.2022 10:06 - Son Güncelleme: 05.04.2022 10:08
Nadir görülen bir hastalıkla dünyaya gelen 24 yaşındaki Tayla Clement, hayatı boyunca gözlerini sağa ve sola hareket ettiremedi, kaşlarını kaldıramadı ve üst dudağını oynatamadı.