RAMAZAN İMSAKİYE
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Tayla Clement nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi: Asla gülemiyor! Krizi fırsata çevirdi manken oldu

Yeni Zelanda'da yaşayan Tayla Clement nadir görülen bir hastalıkla doğdu. Tayla Clement moebius sendromundan dolayı asla gülemiyor. Hayatı boyunca zorbalığa uğrayan Clement, herkesten farklı olarak başladığı mankenlik kariyerinde ise hızla yükseliyor.

05.04.2022 10:06 - Son Güncelleme: 05.04.2022 10:08
Tayla Clement nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi: asla gülemiyor! Krizi fırsata çevirdi manken oldu

Nadir görülen bir hastalıkla dünyaya gelen 24 yaşındaki Tayla Clement, hayatı boyunca gözlerini sağa ve sola hareket ettiremedi, kaşlarını kaldıramadı ve üst dudağını oynatamadı.

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Tayla Clement nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi: asla gülemiyor! Krizi fırsata çevirdi manken oldu

Moenius sendromu nedeniyle yüz sinirlerinin az gelişmiş olmasından kaynaklanan durum Clement'in konuşma, çiğneme ve yutma gibi eylemlerini de etkiledi.

Tayla Clement nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi: asla gülemiyor! Krizi fırsata çevirdi manken oldu

Doğuştan gelen hastalığından dolayı uzun yıllar boyunca zorbalık ve ciddi fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade eden Clement, benzersiz olmanın önemini vurgulamak için uluslararası bir mankenlik ajansıyla anlaştığını açıkladı.

Tayla Clement nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi: asla gülemiyor! Krizi fırsata çevirdi manken oldu

Sosyal medyada 23 bin takipçisi bulunan Clement, "Benimle aynı durumu yaşayan ve farklı olduğu için dışlanan insanlara değerli olduklarını göstermek istiyorum. Ben büyürken benim gibi kimseyi görmedim."

Tayla Clement nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi: asla gülemiyor! Krizi fırsata çevirdi manken oldu

"Sürekli kendimi yalnız ve dışlanmış, kabul edilmemiş veya duyulmamış gibi hissettim.

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