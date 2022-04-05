İnternette herkes bu etkinliği konuşuyor: Reddit r/place! Reddit'de Türk bayrağı çizdik
İnternet bu etkinliği konuşuyor: Reddit r/place! Sosyal paylaşım sitesi Reddit'in 2017 yılının ardından 1 Nisan'da yeniden başlattığı r/place etkinliğini konuşuluyor. r/place, kullanıcıların her 5 dakikada bir 16 renk seçeneğinden birini kullanarak, dijital tuval alanına, tek bir piksel boyutunda boyama yaptığı ve çeşitli görsel figürler oluşturmaya çalıştığı bir çevrimiçi alan olarak özetlenebilir. Etkinliğin internet dünyası için heyecan yaratması ve yankı uyandırması ise görsel üretmek için aynı anda binlerce kişiye ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. r/place için 'basit bir piksel savaşı mı, yoksa yeni bir sosyal deney mi? yorumları da tam da burada başlıyor! Türk kullnaıcılar ise bu etkinlikte Türk Bayrağı, Atatürk, Anıtkabir, Bayraktar TB2, Barış Manço gibi çizimler yaptı.
r/place'teki Türk kullanıcıları da tuval alanına resmettikleri, Türk Bayrağı, Atatürk, Ayasofya, İstanbul, Anıtkabir, Barış Manço, Osman Hamdi Bey'in ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu, çay bardağı, Bayraktar TB-2 gibi çizimler ile öne çıktılar.
PİKSEL SAVAŞLARI İÇİN İTTİFAK!
Dijital sanat eserleri olarak da tanımlanan r/place görsellerini yaratabilmek için internet toplululukları birbirleri ile piksel savaşlarının yanı sıra ittifaklar da kurdu, anlaşmalar yaptı. Kurulan ittifaklar ile aynı bölge üzerinde yer alan gruplar, karşı grupların saldırısını önlemek için birlikte harekete geçtiler, savunma yaptılar.
Reddit'teki Türk kullanıcıları da tuval alanında resmettikleri görsellerin yanı-sıra r/place etkinliğine olumlu anlamda katkı sağlamak isteyen gruplara verdikleri destekler ile diğer ülkelerin toplulukları tarafından takdirle karşılandılar.