Suriyeliler evlerinde küle dönmüş cesetler buldu! Diktatör Esad yüzünden yıllarca ihbar edemediler

"YETKİLİLERE SÖYLESEK BİZİM ÖLDÜRDÜĞÜMÜZÜ SÖYLERLERDİ" Aileler 2015'ten itibaren Sbeina'ya döndüklerinde, cesetlerle karşılaşmış fakat bulduklarını gizlemişti. Bodrumun sahibi Ahmed Sayid, "Yetkililere söyleseydik onları bizim öldürdüğümüzü söylerlerdi. Ne yapmamız gerekiyordu?" dedi.

Aralık ayında Suriye'den kaçan Esad ailesi, on binlerce yetişkin ve çocuğun infaz, işkence ve ihmal sonucu öldüğü bir hapishane ağıyla ün salmıştı. Kurtarma görevlileri ve araştırmacılar, Sbeina'daki cesetlerin, isyancıların elindeki bölgeleri teslim almaya zorlamak için çatışmalar sırasında infazlar gerçekleştiren rejim güçlerinin öldürdüğü insanlar olduğunu söyledi.

ÜÇ BODRUMDAN 50 CESET Sbeina'da, daha önce muhaliflerin elindeki bölgelerde faaliyet gösteren bir sivil savunma gücü olan Beyaz Miğferler, şimdiye kadar sadece üç bodrumdan yaklaşık 50 ceset çıkardıklarını söyledi. Daha geniş alanda, henüz aramadıkları yedi yer daha olduğunu belirtti. Suriye'nin başka yerlerinde, kanalizasyon borularında ve kuyularda insan kalıntıları bulundu.