Suriyeliler evlerinde küle dönmüş cesetler buldu! Diktatör Esad yüzünden yıllarca ihbar edemediler

Suriye'de devrik diktatör Beşar Esad yönetiminin karanlık yüzüne ilişkin her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor.
ARAMA KURTARMA GÖREVLİLERİNE TELEFON YAĞIYOR
61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de arama kurtarma görevlileri insanların evlerinde cesetler bulunduğuna ilişkin telefonlar almaya başladı.
EVLERİNDE CESETLER BULUP SAKLAMAK ZORUNDA KALDILAR
İç savaşın ardından evlerine dönen Suriyeliler evlerinde iskelete dönüşmüş cesetler buluyor fakat ihbar edemiyordu. Çünkü kendi akıbetlerinin de aynı olmasından endişe ediyorlardı.
KÜLE DÖNMÜŞ CESETLER, MERMİ KOVANLARI
Esad'ın düşüşünden üç ay sonra, çok da derin kazılmayan mezarları gizleyen kapılar açıldı. Geçtiğimiz hafta Şam'ın Sbeina semtinde, bir bodrumda küle dönmüş cesetler bulundu.
Washington Post, küllerin ceset olduğunun bile çok zor anlaşıldığını, kaç kişinin cesedi bulunduğuna dair tahminlerin ise güçlükle yapıldığını yazdı.
Bölgeden bildiren Washington Post'a göre küle dönmüş cesetlerin yanında mermi kovanları da vardı.
REJİMİN SÖZDE GÜVENLİ BÖLGESİ SBEİNA
Suriye savaşının ön cephesi olan Sbeina, 2011'de rejim güçlerinin devriye gezmesiyle sivillerden boşaltılan bir sözde "güvenli bölge" haline gelmişti. O dönemde kuşatma altında olan komşu Hajar Aswad semtindeki insanlar, Sbeina'dan kaçmaya çalıştıktan sonra yüzlerce sakinin kaybolduğunu söyledi.
"YETKİLİLERE SÖYLESEK BİZİM ÖLDÜRDÜĞÜMÜZÜ SÖYLERLERDİ"
Aileler 2015'ten itibaren Sbeina'ya döndüklerinde, cesetlerle karşılaşmış fakat bulduklarını gizlemişti. Bodrumun sahibi Ahmed Sayid, "Yetkililere söyleseydik onları bizim öldürdüğümüzü söylerlerdi. Ne yapmamız gerekiyordu?" dedi.
Aralık ayında Suriye'den kaçan Esad ailesi, on binlerce yetişkin ve çocuğun infaz, işkence ve ihmal sonucu öldüğü bir hapishane ağıyla ün salmıştı. Kurtarma görevlileri ve araştırmacılar, Sbeina'daki cesetlerin, isyancıların elindeki bölgeleri teslim almaya zorlamak için çatışmalar sırasında infazlar gerçekleştiren rejim güçlerinin öldürdüğü insanlar olduğunu söyledi.
ÜÇ BODRUMDAN 50 CESET
Sbeina'da, daha önce muhaliflerin elindeki bölgelerde faaliyet gösteren bir sivil savunma gücü olan Beyaz Miğferler, şimdiye kadar sadece üç bodrumdan yaklaşık 50 ceset çıkardıklarını söyledi. Daha geniş alanda, henüz aramadıkları yedi yer daha olduğunu belirtti. Suriye'nin başka yerlerinde, kanalizasyon borularında ve kuyularda insan kalıntıları bulundu.
"İNSANLAR ÇÖPE ATSIN DİYE BIRAKTILAR
Sbeina civarında Beyaz Miğferler kurtarma misyonlarına liderlik eden Ammar al-Selmo "Bu cesetleri insanların çöpe atması için bıraktılar. Rejim insanları bu şekilde yok ediyordu." şeklinde konuştu.