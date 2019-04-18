Tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların sırlarla dolu hikayesi....

Birçok ekonomik ve siyasi olayda parmağı olduğu düşünülen, dünyanın gördüğü gelmiş geçmiş en karanlık ailelerden birisi Rockefeller ailesi... Uluslararası finans alanında Rockefeller'lar kadar güçlü olduğu düşünülen, özel bir aile daha belki de yoktur. Peki Rockefeller'lar kimdir? Hangi alanlarda ne kadar güçlü? Rockefeller ailesinin elindeki gücün kaynağı ne? İşte dünyanın en karanlık ailelerinden biri olarak kabul edilen Rockefeller ailesinin sırlarla dolu hikayesi...

18.04.2019 08:39 - Son Güncelleme: 18.04.2019 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





