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Tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların sırlarla dolu hikayesi....

Birçok ekonomik ve siyasi olayda parmağı olduğu düşünülen, dünyanın gördüğü gelmiş geçmiş en karanlık ailelerden birisi Rockefeller ailesi... Uluslararası finans alanında Rockefeller'lar kadar güçlü olduğu düşünülen, özel bir aile daha belki de yoktur. Peki Rockefeller'lar kimdir? Hangi alanlarda ne kadar güçlü? Rockefeller ailesinin elindeki gücün kaynağı ne? İşte dünyanın en karanlık ailelerinden biri olarak kabul edilen Rockefeller ailesinin sırlarla dolu hikayesi...

18.04.2019 08:39 - Son Güncelleme: 18.04.2019 08:54
Tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların sırlarla dolu hikayesi....

Küresel siyasete yön veren ailelere baktığımızda karşımıza ilk çıkan ilk isim: Rockefeller.

Tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların sırlarla dolu hikayesi....

Bu ailenin sırlarla dolu geçmişi ve bu güce nasıl eriştikleri de herkes tarafından merak ediliyor.

İşte tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların merak edilen geçmişi...

Tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların sırlarla dolu hikayesi....

ABD Merkez Bankası FED'in kurucu ortaklarından olan aile 1800'lü yılların ortalarında John Davision Rockefeller tarafından kuruldu.

Tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların sırlarla dolu hikayesi....

ABD ve İsrail'in arkasındaki asıl güç olarak bilinen aile pek çok banka, petrol ve endüstri şirketine sahip, servetleri ise, 5 ile 15 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Tarihin en karanlık ailesi Rockefeller'ların sırlarla dolu hikayesi....

Buna rağmen Forbes dergisinin açıkladığı en zenginler listesinde Rockefeller Ailesi'nden tek bir isme rastlamak mümkün olmuyor.

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