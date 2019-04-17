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2082'den geldiğini iddia eden gencin kehanetleri dünyayı sarstı!

2030 yılından, 2045 yılından ve şimdi de 2082 yılından... Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden insanların sayısı her geçen gün artıyor. 2082 yılından geldiğini iddia eden ve bunu sosyal medya için çektiği bir video ile açıklayan genç adam kanıt olarak bu fotoğrafı gösterdi. Peki 2082 yılından geldiğini söyleyen adam doğru mu söylüyor yoksa ünlü mü olmaya çalışıyor? İşte o fotoğraf.

17.04.2019 16:24 - Son Güncelleme: 17.04.2019 16:32
2082'den geldiğini iddia eden gencin kehanetleri dünyayı sarstı!

Gün geçmiyor ki karşımıza yeni bir zaman yolcusu çıkmasın. Bir sosyal medya platformunda 2082 yılından geldiğini iddia eden genç adamın iddiaları binlerce kez izlendi. 66 milyon yıl öncesine gittiğini söyledi ve şoke eden iddialarda bulundu. Peki bilimsel olarak zaman yolculuğu yapılabilir mi?

2082'den geldiğini iddia eden gencin kehanetleri dünyayı sarstı!

BU FOTOĞRAFI KANIT OLARAK SUNDU

Sözde zaman yolcusu, dinozorları yakından ve kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Zaman yolcusu Kretase-Paleosen dönemine ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafı da yayınladığı videoda gösterdi ve "Elimdeki fotoğraf, 66 milyon yıl önce mor dinozorun kanıtıdır." açıklamasını yaptı.

2082'den geldiğini iddia eden gencin kehanetleri dünyayı sarstı!

Zaman yolcusu videoda şöyle diyor:

"Fotoğrafı çektiğim yerin tam olarak neresi olduğundan emin değilim, ancak Kuzey Amerika'da olduğunu söyleyebilirim. Ve şimdi size 66 milyon yıl önce T-Rex olarak adlandırılan dinozorun 66 milyon yıl önceye gidip fotoğrafı makinesi ile çektiğim canlı ve nefes alan dinozoru göstereceğim...

2082'den geldiğini iddia eden gencin kehanetleri dünyayı sarstı!

Aslında şok olacaksınız ve hedefim sizi zaman yolculuğunun gerçek olduğu ve aslında gelecekte de gösterebileceğim konusunda daha fazla kanıtım olduğu konusunda sizi ikna etmek."

2082'den geldiğini iddia eden gencin kehanetleri dünyayı sarstı!

Zaman yolcusunun gösterdiği tuhaf fotoğraf, arka planda bazı bulutlar veya dağlarla birlikte çölde yürürken bulanık bir dinozor fotoğrafı gösteriyor ve şu açıklamayı yapıyor:

'Kamerada yakalanan gerçek bir canlı dinozor gösteriyor ve bunu içinde bulunduğum zaman makinesinden aldım. Elimde bulunan fotoğrafa uzmanlarını derinlemesine bakmaya teşvik ediyorum"

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