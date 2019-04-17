2082'den geldiğini iddia eden gencin kehanetleri dünyayı sarstı!
2030 yılından, 2045 yılından ve şimdi de 2082 yılından... Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden insanların sayısı her geçen gün artıyor. 2082 yılından geldiğini iddia eden ve bunu sosyal medya için çektiği bir video ile açıklayan genç adam kanıt olarak bu fotoğrafı gösterdi. Peki 2082 yılından geldiğini söyleyen adam doğru mu söylüyor yoksa ünlü mü olmaya çalışıyor? İşte o fotoğraf.
BU FOTOĞRAFI KANIT OLARAK SUNDU
Sözde zaman yolcusu, dinozorları yakından ve kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Zaman yolcusu Kretase-Paleosen dönemine ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafı da yayınladığı videoda gösterdi ve "Elimdeki fotoğraf, 66 milyon yıl önce mor dinozorun kanıtıdır." açıklamasını yaptı.
Zaman yolcusu videoda şöyle diyor:
"Fotoğrafı çektiğim yerin tam olarak neresi olduğundan emin değilim, ancak Kuzey Amerika'da olduğunu söyleyebilirim. Ve şimdi size 66 milyon yıl önce T-Rex olarak adlandırılan dinozorun 66 milyon yıl önceye gidip fotoğrafı makinesi ile çektiğim canlı ve nefes alan dinozoru göstereceğim...
Zaman yolcusunun gösterdiği tuhaf fotoğraf, arka planda bazı bulutlar veya dağlarla birlikte çölde yürürken bulanık bir dinozor fotoğrafı gösteriyor ve şu açıklamayı yapıyor:
'Kamerada yakalanan gerçek bir canlı dinozor gösteriyor ve bunu içinde bulunduğum zaman makinesinden aldım. Elimde bulunan fotoğrafa uzmanlarını derinlemesine bakmaya teşvik ediyorum"