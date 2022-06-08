Tarihin en büyük hazinesi! 200 tona yakın altın gümüş ve zümrüt taşıyan San Jose gemisinden yeni görüntüler
Tarihin en büyük hazinesinden yeni görüntüler ortaya çıktı. İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor. 18 milyar dolarlık servetinin denizin dibinde daha uzun süre yatacağı tahmin ediliyor. Gemi 2015 yılında tespit edildiğinde İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında bir savaş başladı. Üç ülke de definenin kendilerine ait olduğunu savunuyor. Kolombiya ordusu San Jose'den yeni görüntüler paylaştı. İşte tarihin en büyük definesi...
08.06.2022 09:26 - Son Güncelleme: 08.06.2022 09:39
Tam 300 yıl önce Karayip Denizi'nde İspanyol gemileri ile İngiliz gemileri karşı karşıya geldi. İki tarafın donanması arasındaki çatışmada İspanya'ya ait San Jose isimli gemi de battı. Tarihin en büyük batığı olan bu gemide yaklaşık 18 milyar dolarlık değerli maden bulunuyor.
Okyanusun 900 metre altındaki batık son teknoloji ekipmanlarla görüntüledi. Kayıtlara bakıldığında denizin dibinde binlerce altının olduğu görülüyor.
Bunların yanısıra Çin porselenleri de dikkat çekiyor. Ayrıca bölgede daha önce tespit edilemeyen iki gemi kalıntısı daha bulundu. Bu gemilerin San Jose'den 100 yıl sonra battığı tahmin ediliyor.