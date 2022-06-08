Almanya’da gıda krizi! 2 temel besine kısıtlama! Market raflarında şoke eden yazı
Aylardır süren Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden tüm dünyada baş gösteren enerji ve gıda krizi Almanya'yı da vurdu. Almanya'da temel besin maddelerinden buğday, un, süt, peynir, ekmek, makarna, yoğurt ve yağlara ciddi oranda bir zam yapılırken, ünlü bir süpermarket devi makarna ve una 1 paket sınırlaması getirdi.
08.06.2022 10:03 - Son Güncelleme: 08.06.2022 10:03
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada enerji ve gıda krizi yaşanıyor. Özellikle ABD ve Avrupa'da yaşanan gıda krizi ve rafların boş olduğuna dair görüntüler son günlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Almanya da gıda krizi yaşayan ülkelerden biri. Tahıl ürünleri sıkıntısı Almanya'da da hissedilmeye başlandı.