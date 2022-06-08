Vav TV İzle
Haberler Dünya Almanya’da gıda krizi! 2 temel besine kısıtlama! Market raflarında şoke eden yazı

Almanya’da gıda krizi! 2 temel besine kısıtlama! Market raflarında şoke eden yazı

Aylardır süren Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden tüm dünyada baş gösteren enerji ve gıda krizi Almanya'yı da vurdu. Almanya'da temel besin maddelerinden buğday, un, süt, peynir, ekmek, makarna, yoğurt ve yağlara ciddi oranda bir zam yapılırken, ünlü bir süpermarket devi makarna ve una 1 paket sınırlaması getirdi.

08.06.2022 10:03 - Son Güncelleme: 08.06.2022 10:03
Almanya’da gıda krizi! 2 temel besine kısıtlama! Market raflarında şoke eden yazı

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada enerji ve gıda krizi yaşanıyor. Özellikle ABD ve Avrupa'da yaşanan gıda krizi ve rafların boş olduğuna dair görüntüler son günlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Almanya’da gıda krizi! 2 temel besine kısıtlama! Market raflarında şoke eden yazı

Almanya da gıda krizi yaşayan ülkelerden biri. Tahıl ürünleri sıkıntısı Almanya'da da hissedilmeye başlandı.

Almanya’da gıda krizi! 2 temel besine kısıtlama! Market raflarında şoke eden yazı

Ülkede temel besin maddelerinden buğday, un, süt, peynir, ekmek, makarna, yoğurt ve yağlara ciddi oranda zam yapıldı.

Almanya’da gıda krizi! 2 temel besine kısıtlama! Market raflarında şoke eden yazı

Ayrıca gıda ürünlerini etkileyen krizin ardıdnan Alman süpermarket devi Rewe, müşterilerin yalnızca bir paket makarna ve un alabileceğini söyledi.

Almanya’da gıda krizi! 2 temel besine kısıtlama! Market raflarında şoke eden yazı

Un ve makarna paketlerinin altına bir not yerleştiren market, müşterilere birden fazla ürün almaması konusunda uyarıda bulundu.

SON DAKİKA