Roman Abramoviç'e bir şok da ABD'den! 400 milyon dolarlık iki uçağına el konuluyor
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası zor günler geçiren Roman Abramoviç'e bir şok da ABD'den geldi. ABD'de mahkeme, Rus milyarderin iki uçağına izinsiz uçuşu gerekçe göstererek el koymak için izin verdi. Uçakların toplam değerinin 400 milyon dolar üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
07.06.2022 09:46 - Son Güncelleme: 07.06.2022 09:46
ABD'de bir mahkeme, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konulmasına izin verdi.