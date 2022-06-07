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Roman Abramoviç'e bir şok da ABD'den! 400 milyon dolarlık iki uçağına el konuluyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası zor günler geçiren Roman Abramoviç'e bir şok da ABD'den geldi. ABD'de mahkeme, Rus milyarderin iki uçağına izinsiz uçuşu gerekçe göstererek el koymak için izin verdi. Uçakların toplam değerinin 400 milyon dolar üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

07.06.2022 09:46 - Son Güncelleme: 07.06.2022 09:46
Roman Abramoviç’e bir şok da ABD’den! 400 milyon dolarlık iki uçağına el konuluyor

ABD'de bir mahkeme, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konulmasına izin verdi.

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Roman Abramoviç’e bir şok da ABD’den! 400 milyon dolarlık iki uçağına el konuluyor

New York Güney Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına yanıt olarak ABD Ticaret Bakanlığının Rusya'ya ihracat kontrolleri ile lisans gereklilikleri getiren çeşitli yaptırımlar uyguladığı anımsatıldı.

Roman Abramoviç’e bir şok da ABD’den! 400 milyon dolarlık iki uçağına el konuluyor

Bu yaptırımların ABD yapımı uçak ve uçak parçalarına yönelik genişletilmiş yasakları da içerdiği belirtilen açıklamada, Abramoviç'in 2 uçağının yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya izinsiz uçtuğu kaydedildi.

Roman Abramoviç’e bir şok da ABD’den! 400 milyon dolarlık iki uçağına el konuluyor

Açıklamada, Abramovich'in Boeing 787-8 ve Gulfstream G650ER uçaklarına el konulmasına izin verildiği aktarıldı.

Roman Abramoviç’e bir şok da ABD’den! 400 milyon dolarlık iki uçağına el konuluyor

Söz konusu uçakların bir dizi paravan şirket üzerinden Roman Abramovich'e ait olduğu belirtildi. Uçakların toplam değerinin 400 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.

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