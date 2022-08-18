İngiliz Independent, Türkiye'nin Ukrayna'daki arabuluculuk rolünü manşetlerine taşıdı: "Erdoğan, bölgesel bir devlet adamı"
Ukrayna - Rusya savaşının arabulucu rolünde olan Türkiye, dünya tarafından takdir edilmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti merakla takip edilirken İngiliz gazetesi Independent, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı kaleme aldığı bir analiz yayınladı. Söz konusu analizde "Açıkçası Erdoğan'ın oyunda çok fazla rolü var. Kendisini dünya liderleriyle konuşabilen bölgesel bir devlet adamı olarak konumlandırıyor. Coğrafi, diplomatik ve stratejik olarak eşsiz bir konumda." ifadelerine yer verildi.
"BATI, TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU NEDENİYLE GERGİN"
İngiltere basınından Independent, "Erdoğan, Ukrayna ziyaretinde Türkiye'nin nüfuzunu artırmaya çalışıyor" dedi.
Bu durumla ilgili, "Batı, Türkiye'nin kendisini arabulucu olarak konumlandırma çabaları nedeniyle gergin olsa da, Kiev, Türkiye'nin rolünü takdir edebilir." ifadesi kullanıldı.
UKRAYNA'DA MASADAKİ KONULAR
Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin, Ankara'nın Avrupa'nın doğusunda devam eden savaştaki çok yönlü rolünü vurguladığı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yapılacak görüşmelerin, tahıl ithalatının yanı sıra saldırıların yaşandığı Zaporijya Nükleer Santrali'ni de içereceği kaydedildi.
"ERDOĞAN, BÖLGESEL BİR DEVLET ADAMI"
Kiev merkezli küresel ilişkiler analisti ve Atlantik Konseyi kıdemli üyesi Michael Bociurkiw, "Açıkçası Erdoğan'ın oyunda çok fazla rolü var. Kendisini dünya liderleriyle konuşabilen bölgesel bir devlet adamı olarak konumlandırıyor. Coğrafi, diplomatik ve stratejik olarak eşsiz bir konumda." ifadelerine yer verildi.
Ankara'dan yapılan açıklamalarda, Ukrayna'daki temasların, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönlerini ve Ukrayna-Rusya savaşını diplomatik yollarla sona erdirmeyi kapsayacağının vurgulandığı aktarıldı.
"GUTERRES'İN BİLE OYNAYAMAYACAĞI BİR ROL"
Zelensky'nin, komşusu Rusya ile bir barış anlaşması için "umutsuz" olduğunu anlatan Bociurkiw, "Erdoğan, BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) bile oynayamayacağını düşündüğüm bir rol oynuyor." tespitinde bulundu.
"TÜRKİYE, RUS VATANDAŞLARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYOR"
Öte yandan haberde, "Türkiye, tahıl sevkiyatlarının başarısından diplomatik olarak yararlanırken, aynı zamanda Moskova'ya yönelik batı yaptırımlarını görmezden gelerek de kâr ediyor.
Rus sermayesini ve vatandaşlarını memnuniyetle karşılamaya ve Kremlin ile iyi ilişkiler içinde olmaya devam ediyor. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı." denildi.