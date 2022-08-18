İngiliz Independent, Türkiye'nin Ukrayna'daki arabuluculuk rolünü manşetlerine taşıdı: "Erdoğan, bölgesel bir devlet adamı"

"ERDOĞAN, BÖLGESEL BİR DEVLET ADAMI"

Kiev merkezli küresel ilişkiler analisti ve Atlantik Konseyi kıdemli üyesi Michael Bociurkiw, "Açıkçası Erdoğan'ın oyunda çok fazla rolü var. Kendisini dünya liderleriyle konuşabilen bölgesel bir devlet adamı olarak konumlandırıyor. Coğrafi, diplomatik ve stratejik olarak eşsiz bir konumda." ifadelerine yer verildi.

Ankara'dan yapılan açıklamalarda, Ukrayna'daki temasların, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönlerini ve Ukrayna-Rusya savaşını diplomatik yollarla sona erdirmeyi kapsayacağının vurgulandığı aktarıldı.

"GUTERRES'İN BİLE OYNAYAMAYACAĞI BİR ROL"

Zelensky'nin, komşusu Rusya ile bir barış anlaşması için "umutsuz" olduğunu anlatan Bociurkiw, "Erdoğan, BM Genel Sekreteri'nin (Antonio Guterres) bile oynayamayacağını düşündüğüm bir rol oynuyor." tespitinde bulundu.