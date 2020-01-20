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5 bin yabani devenin 'kuraklık nedeniyle' öldürüldüğü Avustralya'yı sel ve dolu vurdu

Avustralya'nın güneyinde "kuraklık nedeniyle" 5.000 yabani deve, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldü. Orman yangınları ile baş etmeye çalışan Avustralya'yı bu kez de kum fırtınası ve dolu vurdu.

20.01.2020 16:07 - Son Güncelleme: 20.01.2020 17:22
5 bin yabani devenin 'kuraklık nedeniyle' öldürüldüğü Avustralya'yı sel ve dolu vurdu


Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde uzun süre devam eden yangınlardan sonra bu sefer şiddetli yağış ve kum fırtınaları ile mücadele ediyor.

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5 bin yabani devenin 'kuraklık nedeniyle' öldürüldüğü Avustralya'yı sel ve dolu vurdu


Avustralya Acil Durum Ajansı dolu fırtınasından sonra yaklaşık 1,200 acil yardım talebi aldıklarını duyurdu.

5 bin yabani devenin 'kuraklık nedeniyle' öldürüldüğü Avustralya'yı sel ve dolu vurdu


Meteoroloji yetkilileri ceviz büyüklüğündeki dolu ve fırtınaya "süper hücre" oluşumunun neden olduğunu duyurdu. Hava durumu kuvvetli yağış ve dolunun yanısıra hortum riski içeren bir hava durumu süper hücre olarak adlandırılıyor.

5 bin yabani devenin 'kuraklık nedeniyle' öldürüldüğü Avustralya'yı sel ve dolu vurdu


Aşırı sıcaklardan sonra meydana gelen buharlaşmanın hızlı ve yoğun bir şekilde rüzgarla yükselip aşırı yağış ve fırtınaya sebep oluyor.

5 bin yabani devenin 'kuraklık nedeniyle' öldürüldüğü Avustralya'yı sel ve dolu vurdu


Dubbo kenti ve çevresinde ise dev kum fırtınası gözlendi. Kum fırtınası bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi.

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