5 bin yabani devenin 'kuraklık nedeniyle' öldürüldüğü Avustralya'yı sel ve dolu vurdu
Avustralya'nın güneyinde "kuraklık nedeniyle" 5.000 yabani deve, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldü. Orman yangınları ile baş etmeye çalışan Avustralya'yı bu kez de kum fırtınası ve dolu vurdu.
20.01.2020 16:07
- Son Güncelleme: 20.01.2020 17:22
Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde uzun süre devam eden yangınlardan sonra bu sefer şiddetli yağış ve kum fırtınaları ile mücadele ediyor.
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