2 saniyede hayatının şokunu yaşadı! Dehşet anları kamerada! Timsaha yem vermek isterken yem oluyordu!

ABD'de bulunan bir timsah çiftliğinde çalışan bir bakıcı, timsah Elvis'i beslemek için olağan bir işlem yaparken büyük bir şok yaşadı. Timsahın yemlemek üzere olduğu esnada ani bir saldırıya uğrayan bakıcı, hayatının en korkutucu anlarından birini yaşadı. Bu olay, tesisteki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görevli bakıcının timsahı doyurmak amacıyla yem verme çabası, aniden saldırıya dönüştü. Timsahın hızlı ve tehlikeli hamlesi karşısında bakıcı anında büyük bir tehlike altında kaldı.