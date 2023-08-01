2 saniyede hayatının şokunu yaşadı! Dehşet anları kamerada! Timsaha yem vermek isterken yem oluyordu!

ABD'de bulunan bir timsah çiftliğinde çalışan bir bakıcı, timsah Elvis'i beslemek için olağan bir işlem yaparken büyük bir şok yaşadı. Timsahın yemlemek üzere olduğu esnada ani bir saldırıya uğrayan bakıcı, hayatının en korkutucu anlarından birini yaşadı. Bu olay, tesisteki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görevli bakıcının timsahı doyurmak amacıyla yem verme çabası, aniden saldırıya dönüştü. Timsahın hızlı ve tehlikeli hamlesi karşısında bakıcı anında büyük bir tehlike altında kaldı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) bir timsah çiftliğinde olağanüstü bir olay yaşandı! Elvis isimli dev timsah, bakıcısı Chad'i yemeye kalkıştı.
ABD'nin Colorado eyaletinde çiftlikte çalışan Chad, timsahı beslemeye çalışırken az kalsın canından oluyordu! Chad ziyaretçilere timsahların beslenme düzenini anlattığı sırada timsahın saldırısına uğradı.
Saldırı anları, ziyaretçilerin kamerasına yansıdı. Söz konusu olay 25 Temmuz'da meydana geldi. Bir rehber, ziyaretçilere timsahların tek başlarına yemek yediklerinde yemeklerini havada tutup sağa sola salladığını anlatıyordu.