İflah olmazsınız! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar durmak bilmiyor: Cami önünde ateşe verdiler

Avrupa'da yükselen Türk ve İslam düşmanlığı durmak bilmiyor. İflah olmayan Danimarka'da İslam'ı hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, bugün Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde yine Kur'an-ı Kerim yaktı. Grup, daha sonra Kopenhag'daki bir caminin önünde gelerek kutsal kitabımıza karşı alçak eylemlerine devam etti. Daha öncede İranlı olduğu ifade edilen Firoozeg Bazrafkan isimli bir kadın, İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i rende ile parçalamıştı. Bu provokasyonlar İslam düşmanlığının inanılmaz bir boyuta ulaştığını tekrar gözler önüne serdi.