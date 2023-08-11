SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Dünya Galerileri

İflah olmazsınız! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar durmak bilmiyor: Cami önünde ateşe verdiler

Avrupa'da yükselen Türk ve İslam düşmanlığı durmak bilmiyor. İflah olmayan Danimarka'da İslam'ı hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, bugün Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde yine Kur'an-ı Kerim yaktı. Grup, daha sonra Kopenhag'daki bir caminin önünde gelerek kutsal kitabımıza karşı alçak eylemlerine devam etti. Daha öncede İranlı olduğu ifade edilen Firoozeg Bazrafkan isimli bir kadın, İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i rende ile parçalamıştı. Bu provokasyonlar İslam düşmanlığının inanılmaz bir boyuta ulaştığını tekrar gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 18:21 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 19:02
İflah olmazsınız! Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar durmak bilmiyor: Cami önünde ateşe verdiler 1

Danimarka'da aşırı sağcı bir grubun, Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırıları devam ediyor.

İflah olmazsınız! Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar durmak bilmiyor: Cami önünde ateşe verdiler 2

CAMİ ÖNÜNDE ALÇAK SALDIRI!
İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, bugün Pakistan, Cezayir, Endonezya ve Fas'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Grup, daha sonra Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

İflah olmazsınız! Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar durmak bilmiyor: Cami önünde ateşe verdiler 3

CANLI YAYIN AÇTILAR
İslam karşıtı pankart açan ve sloganlar atan grup, bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Provokasyonlar, polis eşliğinde gerçekleştirildi.

SON DAKİKA