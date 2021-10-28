Tapınak merdivenlerinde gündüz vakti cinsel ilişki! Akıllara zarar savunma: "İhtirasa yenik düşüp ilişki yaşadık"
Tayland'da bir çift, şehir merkezindeki bir tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdi. Çevredeki insanların şikayeti sonrası polis tarafından basılan çift, eski sevgili olduklarını ve bir anlık ihtiraslarına yenik düştüklerini söyledi. İkili, savunmalarının ardından tutuklanmaktan kurtulamadı. İşte Tayland'daki tepki çeken olayın tüm detayları...
28.10.2021 19:18
- Son Güncelleme: 28.10.2021 19:28
Tayland'ın Chiang Mai vilayetinde, 42 yaşındaki Sirirani ve Chalerm isimli çift, şehirde bulunan tarihi bir Budist tapınağının merdivenleri üzerinde gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi.
TUTUKLANDILAR: "İHTİRASA YENİK DÜŞTÜK"
Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine çift apar topar elbiselerini giydi.
İLİŞKİYE GİRDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ
Chalerm, anıtın arka kısmındaki genç kadınla merdiven üzerinde ilişkiye girdiklerinde kimsenin kendilerini görmediğini düşündüklerini, bile bile topluma saygısızlık yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyerek herkesten özür diledi.