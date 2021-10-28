Tapınak merdivenlerinde gündüz vakti cinsel ilişki! Akıllara zarar savunma: "İhtirasa yenik düşüp ilişki yaşadık"

İLİŞKİYE GİRDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Chalerm, anıtın arka kısmındaki genç kadınla merdiven üzerinde ilişkiye girdiklerinde kimsenin kendilerini görmediğini düşündüklerini, bile bile topluma saygısızlık yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyerek herkesten özür diledi.