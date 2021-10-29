Türkiye'den ABD'ye büyük rest! F-35 için 3 seçenek sunuldu! Kabul edilmezse Su-57 alınacak
Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizi devam ediyor. Türkiye'nin parasını vermesine rağmen ABD'nin yasal olmayan bir şekilde taahhütleri yerine getirmemesi sonrası yeni bir yol haritası gündemde. Türkiye'nin son görüşmede ABD'nin önüne 3 seçenek sunduğu bildirildi. Eğer masaya sunulan seçenekler yerine getirilmezse Türkiye yönünü Rusya'ya çevirecek. Rusya'dan Su-57 alınacak büyük rest çekilecek. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında merakla beklenen ikinci yüz yüze görüşme 2 Kasım'da Glasgow'da yapılacak. İki lider, başta F-35 krizi olmak üzere Suriye meselesi, Doğu Akdeniz'deki son durum, Afganistan'ın geleceği, terörle mücadele ve ekonomik, askeri ve siyasi ilişkileri ele alacak.
Hürriyet'in haberine göre, Türkiye ilk olarak haksız yere çıkarıldığını düşündüğü F-35 programına yeniden dahil edilmeyi, bu olmayacaksa Türkiye'ye verilmesi taahhüt edilmiş olan 6 F-35'in verilmesi, bu da olmuyorsa Türkiye'nin proje için şimdiye kadar ödediği 1.4 milyar doların, Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği 40 adet F-16 ile 80 adet F-16'nın modernizasyonu için ödeyeceği para ile diğer teçhizat alımlarından mahsup edilmesini önerdi.