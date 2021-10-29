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Türkiye'den ABD'ye büyük rest! F-35 için 3 seçenek sunuldu! Kabul edilmezse Su-57 alınacak

Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizi devam ediyor. Türkiye'nin parasını vermesine rağmen ABD'nin yasal olmayan bir şekilde taahhütleri yerine getirmemesi sonrası yeni bir yol haritası gündemde. Türkiye'nin son görüşmede ABD'nin önüne 3 seçenek sunduğu bildirildi. Eğer masaya sunulan seçenekler yerine getirilmezse Türkiye yönünü Rusya'ya çevirecek. Rusya'dan Su-57 alınacak büyük rest çekilecek. İşte detaylar...

29.10.2021 09:35 - Son Güncelleme: 29.10.2021 09:36
Türkiye’den ABD’ye büyük rest! F-35 için 3 öneri sunuldu! Kabul edilmezse Su-57 alınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında merakla beklenen ikinci yüz yüze görüşme 2 Kasım'da Glasgow'da yapılacak. İki lider, başta F-35 krizi olmak üzere Suriye meselesi, Doğu Akdeniz'deki son durum, Afganistan'ın geleceği, terörle mücadele ve ekonomik, askeri ve siyasi ilişkileri ele alacak.

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Türkiye’den ABD’ye büyük rest! F-35 için 3 öneri sunuldu! Kabul edilmezse Su-57 alınacak

Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı 1.4 milyar dolarlık ödemeyi gündeme getirecek. Erdoğan'ın muhatabına, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini hatırlatması bekleniyor.

Türkiye’den ABD’ye büyük rest! F-35 için 3 öneri sunuldu! Kabul edilmezse Su-57 alınacak

Liderler, bu konuda bir süredir Milli Savunma Bakanlığı ve Pentagon arasında devam eden teknik görüşmelerin ayrıntılarını masaya yatıracak. Söz konusu çalışmalar ekseninde iki liderin bir yol haritası oluşturmaları beklentiler arasında.

Türkiye’den ABD’ye büyük rest! F-35 için 3 öneri sunuldu! Kabul edilmezse Su-57 alınacak

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye ilk olarak haksız yere çıkarıldığını düşündüğü F-35 programına yeniden dahil edilmeyi, bu olmayacaksa Türkiye'ye verilmesi taahhüt edilmiş olan 6 F-35'in verilmesi, bu da olmuyorsa Türkiye'nin proje için şimdiye kadar ödediği 1.4 milyar doların, Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği 40 adet F-16 ile 80 adet F-16'nın modernizasyonu için ödeyeceği para ile diğer teçhizat alımlarından mahsup edilmesini önerdi.

Türkiye’den ABD’ye büyük rest! F-35 için 3 öneri sunuldu! Kabul edilmezse Su-57 alınacak

F-16 paketi yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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