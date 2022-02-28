Talimat verdi dünya şok yaşadı! Putin nükleer silah butonuna basar mı?
Ukrayna'ya yaptığı askeri operasyon nedeniyle dünyanın tepkisini üzerine çeken ve yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahların hazır bulunması talimatını verdi. Putin'in bu hamlesi dünyayı şoke ederken İngiliz basınından "Putin nükleer silah butonuna basar mı?" şeklinde dikkat çeken bir analiz geldi. İşte detaylar...
28.02.2022 10:45 - Son Güncelleme: 28.02.2022 10:45
"ASLA OLMAZ DENİLENLERİN HEPSİ GERÇEKLEŞTİ" YORUMU
Rus ordusunun Kırım'ı asla ilhak etmeyeceği, Donbas'ta asla savaş başlatmayacağı ve Ukrayna'ya asla tam ölçekli bir harekat başlatmayacağı zannedildiği ancak bunların hepsinin gerçekleştiğine dikkat çekildi.
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