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Talimat verdi dünya şok yaşadı! Putin nükleer silah butonuna basar mı?

Ukrayna'ya yaptığı askeri operasyon nedeniyle dünyanın tepkisini üzerine çeken ve yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahların hazır bulunması talimatını verdi. Putin'in bu hamlesi dünyayı şoke ederken İngiliz basınından "Putin nükleer silah butonuna basar mı?" şeklinde dikkat çeken bir analiz geldi. İşte detaylar...

28.02.2022 10:45 - Son Güncelleme: 28.02.2022 10:45
Talimat verdi dünya şok yaşadı! Putin nükleer silah butonuna basar mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin caydırıcı güçlerine "özel savaş görevi" emri verdi.

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Talimat verdi dünya şok yaşadı! Putin nükleer silah butonuna basar mı?

Caydırıcı güçler arasında nükleer silahlar ve hipersonik füzelerin de bulunması, dünyayı alarma durumuna geçirdi.

Talimat verdi dünya şok yaşadı! Putin nükleer silah butonuna basar mı?

PUTİN'İN NÜKLEER GÜÇ TALİMATI GÜNDEMDE
İngiltere basını, Putin'in nükleer botuna basıp basmayacağı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Talimat verdi dünya şok yaşadı! Putin nükleer silah butonuna basar mı?

BBC'nin Moskova Muhabiri Steve Rosenberg imzalı analizde, "Bir itirafla başlayayım. Pek çok kez, 'Putin bunu asla yapmaz' diye düşündüm. Sonra gidip yapıyor." denildi.

Talimat verdi dünya şok yaşadı! Putin nükleer silah butonuna basar mı?

"ASLA OLMAZ DENİLENLERİN HEPSİ GERÇEKLEŞTİ" YORUMU
Rus ordusunun Kırım'ı asla ilhak etmeyeceği, Donbas'ta asla savaş başlatmayacağı ve Ukrayna'ya asla tam ölçekli bir harekat başlatmayacağı zannedildiği ancak bunların hepsinin gerçekleştiğine dikkat çekildi.
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