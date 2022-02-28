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Haberler Dünya "Putin, Zelenskiy için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi!" Bu iddia ortalığı karıştıracak! Zelenskiy'e suikastı mı yapılacak?

"Putin, Zelenskiy için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi!" Bu iddia ortalığı karıştıracak! Zelenskiy'e suikastı mı yapılacak?

Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşında sular durulmuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek 400 kişilik özel bir ekibi Kiev'e gönderdiği iddia edildi. Suikast listesinde Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de yer alıyor. 'Wagner Grubu' olarak bilinen özel suikastçıların, Moskova'nın doğu Avrupa komşusunu ele geçirmesine yardım etmek için Putin'den Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia ediliyor.

28.02.2022 09:33 - Son Güncelleme: 28.02.2022 09:36
Putin, Zelenskiy için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi! Bu iddia ortalığı karıştıracak! Zelenskiy’e suikastı mı yapılacak?

5. gününde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan korkunç Haberler gelmeye devam ediyor. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezinde füze saldırıları yaşanırken Times'dan gelen bir iddia dünyada şok etkisi yarattı.

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Putin, Zelenskiy için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi! Bu iddia ortalığı karıştıracak! Zelenskiy’e suikastı mı yapılacak?

PUTİN'DEN ZELENSKİ VE 23 HÜKÜMET ÜYESİNE SUİKAST TALİMATI
Times'a göre Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla paralı Rus askeri getirdi.

Putin, Zelenskiy için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi! Bu iddia ortalığı karıştıracak! Zelenskiy’e suikastı mı yapılacak?

'Wagner Grubu' olarak bilinen özel suikastçıların, Moskova'nın doğu Avrupa komşusunu ele geçirmesine yardım etmek için Putin'den Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia ediliyor.

Putin, Zelenskiy için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi! Bu iddia ortalığı karıştıracak! Zelenskiy’e suikastı mı yapılacak?

5 HAFTA ÖNCE UKRAYNA'YA UÇTULAR
Putin'in çok yakın bir müttefiki olan ve genellikle 'Putin'in şefi' olarak adlandırılan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordu beş hafta önce Ukrayna'ya gitti.

Putin, Zelenskiy için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi! Bu iddia ortalığı karıştıracak! Zelenskiy’e suikastı mı yapılacak?

Grubun söz konusu operasyon için astronomik rakamlar aldığı konuşuluyor.

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