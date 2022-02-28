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Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Kiev akşam saatlerinde tekrar bombalandı: İşte o anlar

Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna savaşta 14 çocuğun öldüğünü açıkladı. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Rusya yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Ukrayna'da yaşayan Zonguldaklı Ege Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istediği sırada yakınlarındaki bombalama anını görüntüledi. Dehşeti yaşayan genç, sığınağa koştu. Akşam saatlerinde ise Kiev tekrar bombalandı. İşte bölgeden sıcak kareler....

28.02.2022 20:27 - Son Güncelleme: 28.02.2022 20:32
Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Kiev akşam saatlerinde tekrar bombalandı: İşte o anlar

Akşam saatlerinde Kiev'de tekrar dehşet yaşandı.

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Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Kiev akşam saatlerinde tekrar bombalandı: İşte o anlar

Ukrayna'nın başkenti Kiev Rus uçaklarının hedefi oldu.

Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Kiev akşam saatlerinde tekrar bombalandı: İşte o anlar

O anlarda canlı yayında olan şehir kamerasına dehşet anları yansıdı.

Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler

Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken bölgede süreki bombardıman oluyor.

Rusya-Ukrayna savaşında bombardıman sürüyor! İşte bölgeden en sıcak görüntüler! Horkov’da füzeler ateşleniyor

Harkov'da Rus ordusu binayı böyle vurdu.

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