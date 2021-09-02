Pençşir'den son dakika haberi! Direnişçilerden 'düzinelerce Taliban militanını öldürdük' iddiası
Dünya son günlerin en hareketli ülkesi olan Afganistan'dan gelen son dakika haberlerine kilitlenmiş durumda. Taliban'a karşı son direniş olarak gösterilen Pençşir'den yeni görüntüler ve haberler gelmeye devam ediyor. Taliban'ın 'kuşattık' açıklamasına direnişten yanıt geldi. Ulusal Direniş Cephesi, düzinelerce Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı. Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum'un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.
ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem sona erdi.
Başkent Kail dahil ülkenin pek çok noktasında gücü ele geçiren Taliban'ın elinde bulunduramadığı tek bölge ise Pençşir
Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'den yeni görüntüler ve haberler gelmeye devam ediyor.
Uluslararası haber ajansı AFP'nin bölgeden geçtiği son görüntülerde direnişçilerin Pençir Vadisi'nde devriye gezdikleri ve tam teçhizatlı bir şekilde Taliban militanlarını bekledikleri görülüyor.
Taliban'ın 'kuşattık' açıklaması sonrası bölgede çatışmaların yaşanabileceğinden endişe ediliyordu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, korkulan oldu.
Hürriyet'in aktardığı habere göre bölgeyi Taliban'a karşı savunma sözü veren Ulusal Direniş Cephesi (NRF), düzinelerce Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Afganistan merkezli TOLO News'te yer alan habere göre ise direnişi büyümeden engellemek isteyen Taliban buradaki bir karakolu hedef aldı ancak direniş güçleri tarafından geri püskürtülmüştü
DİRENİŞİ BU 3 İSİM YÖNETİYOR
Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum'un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.