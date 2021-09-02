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Haberler Dünya Pençşir'den son dakika haberi! Direnişçilerden 'düzinelerce Taliban militanını öldürdük' iddiası

Pençşir'den son dakika haberi! Direnişçilerden 'düzinelerce Taliban militanını öldürdük' iddiası

Dünya son günlerin en hareketli ülkesi olan Afganistan'dan gelen son dakika haberlerine kilitlenmiş durumda. Taliban'a karşı son direniş olarak gösterilen Pençşir'den yeni görüntüler ve haberler gelmeye devam ediyor. Taliban'ın 'kuşattık' açıklamasına direnişten yanıt geldi. Ulusal Direniş Cephesi, düzinelerce Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı. Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum'un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.

02.09.2021 09:02 - Son Güncelleme: 02.09.2021 09:10
Pençşir’den son dakika haberi! Direnişçilerden ’düzinelerce Taliban militanını öldürdük’ iddiası

ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem sona erdi.

Başkent Kail dahil ülkenin pek çok noktasında gücü ele geçiren Taliban'ın elinde bulunduramadığı tek bölge ise Pençşir

Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'den yeni görüntüler ve haberler gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pençşir’den son dakika haberi! Direnişçilerden ’düzinelerce Taliban militanını öldürdük’ iddiası

Uluslararası haber ajansı AFP'nin bölgeden geçtiği son görüntülerde direnişçilerin Pençir Vadisi'nde devriye gezdikleri ve tam teçhizatlı bir şekilde Taliban militanlarını bekledikleri görülüyor.

Pençşir’den son dakika haberi! Direnişçilerden ’düzinelerce Taliban militanını öldürdük’ iddiası

Taliban'ın 'kuşattık' açıklaması sonrası bölgede çatışmaların yaşanabileceğinden endişe ediliyordu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, korkulan oldu.

Hürriyet'in aktardığı habere göre bölgeyi Taliban'a karşı savunma sözü veren Ulusal Direniş Cephesi (NRF), düzinelerce Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Pençşir’den son dakika haberi! Direnişçilerden ’düzinelerce Taliban militanını öldürdük’ iddiası

Geçtiğimiz günlerde Afganistan merkezli TOLO News'te yer alan habere göre ise direnişi büyümeden engellemek isteyen Taliban buradaki bir karakolu hedef aldı ancak direniş güçleri tarafından geri püskürtülmüştü

Pençşir’den son dakika haberi! Direnişçilerden ’düzinelerce Taliban militanını öldürdük’ iddiası

DİRENİŞİ BU 3 İSİM YÖNETİYOR
Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum'un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.

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