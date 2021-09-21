Milyonlarca kişi bu soruların yanıtını arıyor: Nereye, hangi aşı ile ne şartlarda gidebilirim? PCR testi seyahatten ne kadar önce yapılmalı?
Dünyayı yaklaşık 2 yıldır resmen esir alan koronavirüs nedeniyle gündelik yaşantımızda hemen hemen her şey sil baştan değişti. Koronavirüse yakalanmamak maske, mesafe, temizlik başta olmak üzere birçok kurala uyma zorunluluğu getirildi. Salgın döneminde özellikle seyahat etme düzenine yeni kurallar getirildi. Her ülke kendi işleyişine göre tedbir uygulamaya başlayınca "Nereye, hangi aşı ile ne şartlarda gidebilirim?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte ülke ülke koronavirüs tedbirleri...
Öncelikle Türkiye'de bir uçağa binebilmeniz için Covid-19 riski taşımadığınızı PCR testi ya da Aşı kartı ile kanıtlamanız gerekiyor. Sonrasında ise işler biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Kabul edilen aşılar, Karantina süreleri, PCR testi süresinde talep edilen süre aralığı ülkeden ülkeye değişiyor.
Peki, nereye nasıl seyahat edebilirim?
Şehirlerarası otobüs ve uçak yolculukları için kimler PCR testi yaptırmalı?
Hürriyet'te yer alan habere göre, Koronavirüs aşısı olmayanlar, aşı süreci tamamlanmayanlar ve hastalığı geçirmemiş kişiler, seyahat edebilmek için PCR testi yaptırmalı. Hastalık geçirmiş kişilerde ise bağışık kabul edilen sürenin (6 ay) geçmemiş olması gerek. Aksi takdirde yine PCR testine ihtiyaç var.
PCR testi seyahatten ne kadar zaman önce yapılmalı?
PCR testi istenen yerlerde son 48 saat içinde yapılmış olan testler geçerli kabul ediliyor. 48 saatten önce yapılmış olan testlerin geçerliliği bulunmuyor. Türkiye'ye girişlerde ise 72 saat içerisinde yapılmış negatif test veya 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen test gösterilmesi gerekiyor.
Seyahat için PCR testi nerede yaptırılır?
Yurtdışına çıkışlarda vatandaş-yabancı ayrımı yapılmaksızın İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenen sağlık tesislerinde PCR testi 250 TL bedel ödenerek yaptırılabilir. Ayrıca yolcular havaalanlarında bulunan PCR test ünitelerinde de yine 250 TL karşılığında PCR testi yaptırabilir.
Yurtdışı seyahatlerde de PCR testi veya aşı zorunluluğu var mı?
Yurtdışı seyahatlerde PCR ve aşı gereksinimi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.
YA VİZE YOKSA...
Halihazırda vizesi olanlar için pek çok ülke kapılarını açsa da vizesinin süresi dolanlar veya hiç vizesi olmayanlar için iş biraz daha zor. Almanya, Belçika gibi bazı ülkeler vize başvurularını açsa da henüz çoğu Avrupa ülkesi acil durumlar haricinde başvuruları kabul etmiyor.
Pandemi ile mücadele kapsamında ülkemizden İtalya'ya turistik amaçla seyahate izin verilmemekte olup, eğitim, sağlık gibi aciliyeti olan durumlarda başvurulara izin verilmekte. İngiltere de öğrenciler için vize başvurusu kabul ederken, Hollanda D tipi vize başvurularını ve Fransa da 90 günden uzun olmak kaydıyla D tipi vize başvurularını kabul ediyor.