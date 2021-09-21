Milyonlarca kişi bu soruların yanıtını arıyor: Nereye, hangi aşı ile ne şartlarda gidebilirim? PCR testi seyahatten ne kadar önce yapılmalı?

Şehirlerarası otobüs ve uçak yolculukları için kimler PCR testi yaptırmalı?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Koronavirüs aşısı olmayanlar, aşı süreci tamamlanmayanlar ve hastalığı geçirmemiş kişiler, seyahat edebilmek için PCR testi yaptırmalı. Hastalık geçirmiş kişilerde ise bağışık kabul edilen sürenin (6 ay) geçmemiş olması gerek. Aksi takdirde yine PCR testine ihtiyaç var.

PCR testi seyahatten ne kadar zaman önce yapılmalı?

PCR testi istenen yerlerde son 48 saat içinde yapılmış olan testler geçerli kabul ediliyor. 48 saatten önce yapılmış olan testlerin geçerliliği bulunmuyor. Türkiye'ye girişlerde ise 72 saat içerisinde yapılmış negatif test veya 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen test gösterilmesi gerekiyor.