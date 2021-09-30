Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD ikiye bölündü! ABD Savunma Bakanlığı: Trump suçlu!
Dünyanın gözü kulağı Afganistan'da yaşananlardayken ABD'den flaş bir açıklama geldi. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ABD'de büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirme sürecinin, grup ile Trump yönetimi arasında yapılan anlaşmaya uzandığını söyledi.
30.09.2021 11:46
- Son Güncelleme: 30.09.2021 11:46
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'in görevde olduğu Şubat 2020'de yapılan Doha Anlaşması, ABD askerlerinin ülkeden çıkış tarihini belirlemişti.
General Frank McKenzie anlaşmanın, Afgan hükümeti ve ordusu üzerinde 'öldürücü etkisi' olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra çekilme planını uygulamaya devam etti ancak ülkeden ayrılma tarihini Mayıs yerine 31 Ağustos olarak belirledi.