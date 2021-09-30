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Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD ikiye bölündü! ABD Savunma Bakanlığı: Trump suçlu!

Dünyanın gözü kulağı Afganistan'da yaşananlardayken ABD'den flaş bir açıklama geldi. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ABD'de büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirme sürecinin, grup ile Trump yönetimi arasında yapılan anlaşmaya uzandığını söyledi.

30.09.2021 11:46 - Son Güncelleme: 30.09.2021 11:46
Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD ikiye bölündü! ABD Savunma Bakanlığı: Trump suçlu!

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'in görevde olduğu Şubat 2020'de yapılan Doha Anlaşması, ABD askerlerinin ülkeden çıkış tarihini belirlemişti.

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD ikiye bölündü! ABD Savunma Bakanlığı: Trump suçlu!

General Frank McKenzie anlaşmanın, Afgan hükümeti ve ordusu üzerinde 'öldürücü etkisi' olduğunu ifade etti.

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD ikiye bölündü! ABD Savunma Bakanlığı: Trump suçlu!

ABD Savunma Bakanı Lyod Austin de anlaşmanın Taliban'ın 'güçlenmesine yardımcı olduğunu' belirtti.

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD ikiye bölündü! ABD Savunma Bakanlığı: Trump suçlu!

Anlaşmada, ABD askerlerinin çekilmesinin yanı sıra, El Kaide gibi örgütlerin ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit etmemesi için Taliban'ın atması gereken adımlar ve yükümlülükleri de yer alıyordu.

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD ikiye bölündü! ABD Savunma Bakanlığı: Trump suçlu!

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra çekilme planını uygulamaya devam etti ancak ülkeden ayrılma tarihini Mayıs yerine 31 Ağustos olarak belirledi.

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