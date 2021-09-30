Sular çekilince birden ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü

Çevrede bulunanlardan Triana Gil şunları söyledi: "İlk başta yüz sudan çıktıkça strese girmeye başladım ama şimdi bana üzüntü, çok fazla üzüntü veriyor. Endişeli görünmüyor bile, sanki bilerek boğuluyor." Yoldan geçen başka bir kişi olan Maria, başlangıçta tuhaf heykelin trajik bir geçmiş olayın anıtı olduğunu düşündüğünü söyleyerek şöyle konuştu: "Bugün meselenin bu olmadığını öğrendim ancak insanların her birinin buna kendi anlamını verebileceğini düşünüyorum."