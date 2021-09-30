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Sular çekilince birden ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü

İspanya'nın ünlü şehirlerinden Bilbao'da Nervion nehrine yapılan heykel büyük tartışma yarattı. Suda beliren kız silüeti çevrede paniğe neden olurken, bölgede yaşayan İspanyollar gördükleri şeyin kendilerini tedirgin ettiğini anlattı.

30.09.2021 11:55 - Son Güncelleme: 30.09.2021 11:55
Sular çekilince birden ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü

İspanya'da bir nehirde görülen "boğulan kız", İspanyolların ödünü koparttı. Ürkütücü fotoğraflar, Bilbao Nehri'nin Nervion Nehri'nin bulanık sularından görünen genç bir kızın dev, solgun yüzünü gösteriyor.

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Sular çekilince birden ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü

Gelgitte boğulan genç bir kızın yüzü, geçen hafta aniden ortaya çıktığından beri Bilbao'daki insanları rahatsız ediyor. Horas gazetesi haberinde, "İri ve hareketsiz gözleri, kahverengi saçları, soğuk sudan ıslanmış ve solgun görünen beyaz teniyle, eser kendisine bakanları hayran bırakıyor" ifadelerine yer verdi.

Sular çekilince birden ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü

YAVAŞ YAVAŞ SU YÜZÜNE ÇIKTI
Meksikalı hiperrealist sanatçı Ruben Orozco, Baskça'da 'yarın' anlamına gelen 'Bihar' başlıklı ürkütücü figürü yarattı. Ancak Zubi Zuri köprüsünün yakınında bir aşağı bir yukarı sallanıp durana kadar çevre sakinlerinin hiçbir fikri yoktu.

Sular çekilince birden ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü

Gerçekçi heykel, şafak vakti, onu Bilbao Limanı'ndan alan bir römorkörle taşındı. Heykel sular altında kaldı, böylece nehrin gelgiti azaldığında yavaş yavaş su yüzüne çıktı. Ancak çevre sakinleri sonuç olarak daha 'stresli' hissettiklerini ve tedirgin olduklarını anlattı.

Sular çekilince birden ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü

Çevrede bulunanlardan Triana Gil şunları söyledi: "İlk başta yüz sudan çıktıkça strese girmeye başladım ama şimdi bana üzüntü, çok fazla üzüntü veriyor. Endişeli görünmüyor bile, sanki bilerek boğuluyor." Yoldan geçen başka bir kişi olan Maria, başlangıçta tuhaf heykelin trajik bir geçmiş olayın anıtı olduğunu düşündüğünü söyleyerek şöyle konuştu: "Bugün meselenin bu olmadığını öğrendim ancak insanların her birinin buna kendi anlamını verebileceğini düşünüyorum."

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