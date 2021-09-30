Sular çekilince birden ortaya çıktı! Görenler dehşete düştü
İspanya'nın ünlü şehirlerinden Bilbao'da Nervion nehrine yapılan heykel büyük tartışma yarattı. Suda beliren kız silüeti çevrede paniğe neden olurken, bölgede yaşayan İspanyollar gördükleri şeyin kendilerini tedirgin ettiğini anlattı.
İspanya'da bir nehirde görülen "boğulan kız", İspanyolların ödünü koparttı. Ürkütücü fotoğraflar, Bilbao Nehri'nin Nervion Nehri'nin bulanık sularından görünen genç bir kızın dev, solgun yüzünü gösteriyor.
Gelgitte boğulan genç bir kızın yüzü, geçen hafta aniden ortaya çıktığından beri Bilbao'daki insanları rahatsız ediyor. Horas gazetesi haberinde, "İri ve hareketsiz gözleri, kahverengi saçları, soğuk sudan ıslanmış ve solgun görünen beyaz teniyle, eser kendisine bakanları hayran bırakıyor" ifadelerine yer verdi.
Gerçekçi heykel, şafak vakti, onu Bilbao Limanı'ndan alan bir römorkörle taşındı. Heykel sular altında kaldı, böylece nehrin gelgiti azaldığında yavaş yavaş su yüzüne çıktı. Ancak çevre sakinleri sonuç olarak daha 'stresli' hissettiklerini ve tedirgin olduklarını anlattı.
Çevrede bulunanlardan Triana Gil şunları söyledi: "İlk başta yüz sudan çıktıkça strese girmeye başladım ama şimdi bana üzüntü, çok fazla üzüntü veriyor. Endişeli görünmüyor bile, sanki bilerek boğuluyor." Yoldan geçen başka bir kişi olan Maria, başlangıçta tuhaf heykelin trajik bir geçmiş olayın anıtı olduğunu düşündüğünü söyleyerek şöyle konuştu: "Bugün meselenin bu olmadığını öğrendim ancak insanların her birinin buna kendi anlamını verebileceğini düşünüyorum."