Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen bir kadını burka giymediği için infaz etti
Dünya gözünü Afganistan'da yaşanan gelişmelere çevirdi. Afganistan'ın yönetimini fiilen devralan Taliban, tüm dünyaya ılımlı mesajlar vermişti. Mesajların üzerinden çok geçmeden Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldü.
18.08.2021 08:51
- Son Güncelleme: 18.08.2021 08:54
20 yıl sonra ülkenin yönetimini fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı.
Fox News'un haberine göre, Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldü.