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Haberler Dünya Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen bir kadını burka giymediği için infaz etti

Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen bir kadını burka giymediği için infaz etti

Dünya gözünü Afganistan'da yaşanan gelişmelere çevirdi. Afganistan'ın yönetimini fiilen devralan Taliban, tüm dünyaya ılımlı mesajlar vermişti. Mesajların üzerinden çok geçmeden Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldü.

18.08.2021 08:51 - Son Güncelleme: 18.08.2021 08:54
Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen bir kadını burka giymediği için infaz etti

Dünya 10 gün içinde Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan gelen haberlere kilitlenmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen bir kadını burka giymediği için infaz etti

20 yıl sonra ülkenin yönetimini fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı.

Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen bir kadını burka giymediği için infaz etti

Fox News'un haberine göre, Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldü.

Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen bir kadını burka giymediği için infaz etti

Fox News, öldürülen kadının fotoğrafını da okurları ile paylaştı. Bu görüntü kısa sürede dünya gündeminin birinci sırasına oturdu.

Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen bir kadını burka giymediği için infaz etti

Sosyal medyada da yayınlan fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve viral oldu.

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